Von Aalener Nachrichten

Ein 16-Jähriger ist am Freitagvormittag von einem 71 Jahre alten Mann sexuell belästigt. worden. Der Jugendliche hielt sich gegen 10 Uhr am Bahnhofplatz auf, als der Senior sich in sein Blickfeld stellte und über der Hose augenscheinlich am Glied manipulierte.

Zeitgleich forderte er den Jungen durch Gestiken auf, mit zu den Toiletten am ZOB zu kommen. Der 71-Jährige begab sich anschließend in die Toiletten und der 16-jährige folgte ihm in einigem Abstand.