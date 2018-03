„Wein-schenk-königinnen“ wissen um den Zaubertrank

Die Narrenzunft Waldsee hatte am Samstag unter dem Motto „Bonjour, salut, ça va – Waldsee grüßt AHA“ zum Ball der Bälle geladen. Der Zunftball lockte wieder hunderte gutgelaunte Narren in die Stadthalle, die sich mottogerecht in vielfältigster Art verkleidet hatten.

Nicht nur drei Musketiere, nein eher schon 30 Musketiere zückten den Degen für die gute Laune. Der Klischeefranzose mit blauweißem Ringelshirt und Baskenmütze war gleich dutzendfach unterwegs, während die Flics unter dem Banner der Tricolore für Ordnung sorgten. Auch die feine französische Küche darf bei solch einem Anlass nicht fehlen. Die haubenbekrönten Spitzenköche fanden unter den Gästen die richtigen Zutaten – feine Pilze, leckere Schneckchen und den passenden Tropfen Wein aus Weintrauben des „besten Jahrgangs“ - so die Trägerinnen des entsprechenden Kostüms.

Zwei Generationen von französischen Chansonnièren gab sich ein Stelldichein. Zum einen ZAZ, die von einer souverän auftretenden Anna Auer mit dem Hit „Je veux“ interpretiert wurde. Zum anderen war da natürlich die unvergessene Mireille Mathieu. In ihre Rolle schlüpfte Alexander Bösch, um mit dem gewissen französischen Zungenschlag durch das Programm zu führen – und um hinter die Kulissen, nein, nicht von Paris, sondern von Bad Waldsee zu blicken. Anstatt „no je regrette rien“ klang es dann im Angesicht von Hirschhofimpressionen „Joa guck dr des mol a – do hilft blos no AHA“.

Auch die Gruppe um Elmar Kibler hatte die Lokalpolitik ins Visier genommen. Angesichts des befürchteten Verkehrschaos im Städtle hatte das Rathaus bei der Partnergemeinde um Unterstützung durch Gendarmen, oder kurz Flics, angefragt. Die ließen sich nicht lumpen, kamen und brachten auch gleich noch ihre „Wein-schenk-königinnen“ mit. An jeder neuralgischen Stelle wird eine positioniert, um den genervten Bürgern einen guten Tropfen auszuschenken. Eine Idee, die auch beim „Weinschenk-könig“ gut ankam.

Die vermutlich berühmtesten Franzosen durften natürlich an solch einem Abend nicht fehlen – die Gallier aus dem unbeugsamen Dorf boten eine Vorlage für die Jungelfer unter der Leitung von Timo Ludescher. In kurzweiligem Spiel, gepaart mit ausgetüftelten Kampfszenen, konnte man am Dorfleben teilnehmen, dem Druiden über die Schulter schauen und sich über die fiesen Römer amüsieren.

Saltos durch die Luft

Ungewohnt das Ende. Römer und Gallier trällern gemeinsam das Lied „Ein bisschen Frieden“ und zeigen eine sehr gut einstudierte Tanzvorführung, die vor allem bei den weiblichen Ballgästen auf große Begeisterung stieß. „Ich bin so stolz auf die Jungs“ hörte man da aus dem Publikum raunen.

Noch ein bisschen mehr Körperbeherrschung und Akrobatik gab es bei der Turnvorführung der Turngemeinde Bad Waldsee unter der Leitung von Peter Scheible. Körper wirbelten in Saltos durch die Luft und menschliche Pyramiden zeugten von einer sehr guten Balance. Die Tänzerinnen aus der Ballettschule Waidacher luden zu einer mitreißenden Show in den Pariser Nachtclub Moulin Rouge ein. Zu „Lady Marmalade“ von Christina Aguilera zeigten die acht Damen Revueentertainment auf sehr hohem Niveau. In Paris spielt aber auch die zeitlos bleibende Jagd zwischen dem rosaroten Panther und Inspector Clouseau. Untermalt mit den Originalmelodien bereitete die Aufführung der Gruppe um Markus Fink und Wiese Gaudig richtig viel Freude.

Traditionell am Ende des Programmteils geben die Zunftratmitglieder noch einmal ihr Bestes. Christoph Mayer, Jörg Wieland und Marco Ludescher waren mit ihren Kollegen als patriotische Abordnung der freiwilligen Feuerwehr aus Bâgé nach Waldsee gekommen. Sie präsentierten mit stolz geschwellter Brust die Marseillaise samt schwäbischer Untertitel.

Bei den Volksliedern „Sur le Pont d´Avignon“ und „Frère Jaques“ war das Publikum gefordert. Als Dank für den fehlerfreien Kanon spendierten die Zunfträte noch eine humoreske Cancan-Vorführung, um danach die Besucher in die lange Ballnacht mit Tanz und Party zu entlassen.

Im formalen Teil des Zunftballs werden verdiente Mitglieder der Narrenzunft geehrt und Bewerber zum Zunftrat berufen. Der überaus seltenen Orden „Großstern des Federlesordens“ wurde an Zunftmeister Franz Mosch für sein überaus langjähriges und vielfältiges Engagement in der Waldseer Zunft und darüber hinaus verliehen. Ebenfalls sehr selten ist der Nachtwächterorden, der nur Mitglieder dieser Gruppe erhalten können. Dies waren Franz Müller und Achim Bregler. Den Federlesorden in Gold erhielten Thomas Hörmann und Thomas Bucher. Der Federlesorden in Silber wurde an Nicolette Eberhard verliehen. Durch dreimaligen Schlag mit der Narrenwurst wurden zu Zunfträten ernannt: Oliver Rude, Jürgen Fürst, Marcel Huber und Stefan Mutter. (dhe)