Weil am Rathaus gebaut wird, bekommt sie einen neuen Platz

Weil der Rathaus-Kalender in Bad Waldsee in diesem Corona-Jahr ausfällt und durch das Gerüst um das Rathaus der traditionelle Ort für die große Weihnachtskrippe nicht möglich ist, haben Maria und Josef Asyl bekommen auf dem Kirchplatz, heißt es in einer Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee. Das Jesuskind wird dann traditionell erst am 24.Dezember hineingelegt.

Die leere Krippe auf dem Kirchplatz passe auch zum Adventsweg, den die Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit für diesen Advent ausgedacht haben. Unter der Überschrift „Guter Hoffnung sein“ solle die Ankunft Gottes in den nächsten vier Wochen anschaulich gestaltet und entfaltet werden. Von der leeren Krippe zum leuchtenden, festlichen Fest.

Texte liegen in Kirchen aus

Am 1. Advent heiße es: Zur Ruhe kommen: Noch ist die Krippe ganz leer. Am 2. Advent: Sich für Gottes Ankunft vorbereiten: Die Krippe wird langsam mit Stroh gefüllt. Am 3. Advent soll das Licht von Bethlehem hinzukommen: Licht entdecken und Licht werden: Um die Krippe herum wird es heller. Um schließlich am 4. Advent Gottes Ankunft bei uns zu feiern: Ein Geschenk wird gestaltet für das göttliche Kind. Texte zu diesen Inhalten liegen in der Kirche aus und können mitgenommen werden.

Auf dem Kirchplatz warten (Bastel-)Anregungen für die Familie, die von kleinen und großen Besuchern auch mitgenommen werden können. Die Seelsorgeeinheit bittet darum, die Abstandsregelungen zu beachten. Für die Kirche gelte es, einen Mund-Nasenschutz zu tragen.