Weihnachtspäckchen sind angekommen

Der Hilfstransport und die Weihnachtspäckchen der „Aktion Ungarnhilfe“ der Johanniter-Unfall-Hilfe ist gut am Ziel angekommen, das teilt die Organisation jetzt mit. „Wunderbar! Herzlichen Dank an die Helfer und Spendern!“ Gleich mehrere dieser positiven Meldungen habe der Ortsbeauftragte der Bad Schussenrieder Johanniter, Hans Klein, erhalten, nachdem der Hilfstransport aus Oberschwaben in Budapest abgeladen war, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Ein Lob, das Mut mache und gerne weitergegeben werde. Vieles habe sich schon seit Monaten in Bad Schussenried und Leutkirch angesammelt. Dann sei noch eine größere Spende von Pflegehilfsmitteln und eine Vielzahl an Ersatzteilen von einer Firma aus Kißlegg hinzugekommen. Die Corona-Pandemie habe alles noch schwieriger für die rein ehrenamtliche Arbeit der Aktion „Ungarnhilfe“ gemacht.

Aber mit Unterstützung der Ungarischen Genossenschaft des Johanniterordens und der Firma Lohr Signalgeräte aus Leutkirch haben alle gespendeten Hilfsgüter sowie rund 500 Weihnachts-Päckchen in Reichenhofen auf einen 40-Tonner verladen werden können.

Überhaupt habe die Freude über den gelungenen Transport für alle Seiten an erster Stelle der Kommentare gestanden, heißt es in dem Bericht. Vor allem, als alle Hilfsgüter und die sehnsüchtig erwarteten Weihnachtspäckchen im Pflege- und Behindertenheim „Sarepta“ ausgeladen waren. „Lieber Hans, bin sehr froh, dass der Transport in dieser schlechten Situation doch so schön in Sarepta angekommen ist. Vielen Dank für deine Hilfe“, habe es vom regierenden Kommendator Istvan Tomcsanyi an den Ortsbeauftragten Hans Klein geheißen. Einen Dank, den Klein ebenso gerne an alle Spender und Helfer weiter gebe wie auch den Dank der neuen Heimleiterin Annamaria Buda: „Lieber Hans! Wir bedanken uns für alles. Für mich war das ein ganz besonderes wichtiges Moment, es war ein ganz schweres Jahr für uns, und trotzdem hat alles gut geklappt!“

Auch für die beiden Johanniter-Ortsbeauftragten Robert Lohr, Leutkirch-Kißlegg, und Hans Klein, Bad Schussenried, sei der jetzt abgeschlossene Hilfstransport nicht ganz einfach gewesen, galt es doch die Corona-Bedingungen einzuhalten und gleichzeitig den bedürftigen Menschen in den Pflegeeinrichtungen im Netzwerk „Sarepta“ zu helfen.