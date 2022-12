Weihnachtskonzert der Jugendmusikschule

Zum Großen Weihnachtskonzert lädt die Jugendmusikschule Bad Waldsee e.V. (JMS) am Sonntag, 11. Dezember, in die Pfarrkirche St. Peter ein. Es ist das erste Mal, dass die JMS ein Weihnachtskonzert durchführt. „Nach der Corona-Zeit sind wir froh um jede Möglichkeit, vor Publikum zu spielen und es durch unsere Musik zu erfreuen“, sagt der Leiter der JMS Ulrich Triebel.

Über 100 junge Musikerinnen und Musiker werden mit ihren Klängen an diesem dritten Advent ab 16 Uhr für eine adventliche Stimmung sorgen, verspricht die Schulleitung in ihrer Ankündigung. Weihnachtliche Weisen werden gesungen oder mit Saxofonen, Blech- und Streichinstrumenten, Flöten und auf dem Klavier intoniert. Aufgeführt werden bekannte Weihnachtslieder wie „Vom Himmel hoch“ und „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“, aber auch das Air von Bach oder das Trompetenkonzert von Vivaldi. Als musikalische Gäste wirken unter der Leitung von Alexander Dreher die Mitglieder des Jugendblasorchesters mit, das von der JMS mitfinanziert und unterstützt wird. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne angenommen.