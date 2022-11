Weihnachtsaktion „Wunschbaum“ in Bad Waldsee startet wieder

Der Christbaum im städtischen Bürgerbüro wird auch dieses Jahr wieder zum „Wunschbaum“.

Kinder aus Familien, die nur über ein geringes Einkommen verfügen oder Sozialleistungen beziehen und in Bad Waldsee leben, können einen kleinen, persönlichen Kinder-Weihnachtswunsch im Wert von bis zu 20 Euro nennen. Das teilt die Stadt Bad Waldsee mit.

Das ist der Ablauf:

Die wichtigsten Daten und Informationen zum Ablauf: Die Wunschzettel liegen für Eltern ab sofort im städtischen Sozialamt, bei den Ortschaftsverwaltungen, im städtischen Bürgerbüro und bei anderen Stellen aus. Auch auf www.bad-waldsee.de steht der Wunschzettel zum Herunterladen und Ausdrucken bereit.

Bis spätestens 9. Dezember können die Wunschzettel im Sozialamt eingereicht werden, vom 12. bis zum 23. Dezember können die Eltern die Geschenke dort abholen, erläutert die Stadt in einem Pressetext.

Geschenke-Paten gesucht

Für die Geschenke-Paten: Vom 21. November bis zum 10. Dezember hängen Kinderwünsche am Christbaum im Bürgerbüro in der Hauptstraße 12/1. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann dort einen oder mehrere Wunschzettel verbindlich mitnehmen. „Die Geschenke bitte weihnachtlich verpackt und zusammen mit dem Wunschzettel bis spätestens 14. Dezember im Sozialamt abgeben“, so die Stadt.

Genauere Informationen zum Ablauf, Fristen und Terminen finden sich auf den Wunschzettel-Flyern und auf dem Merkblatt für Geschenkepaten.

Städtisches Sozialamt: Ravensburger Straße 3, 1. Obergeschoss, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr sowie Montag zusätzlich von 14 bis 17.30 Uhr.