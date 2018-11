Weihnachtsaktion: Mit Spenden Gutes bewirken

Die Weihnachts-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“ startet wieder. Im vergangenen Jahr haben davon auch drei soziale Initiativen aus Bad Waldsee profitiert und je 2550 Euro erhalten. In diesem Jahr werden zwei Hilfsprojekte aus der Kurstadt und eines aus Aulendorf mithilfe der Spendenaktion unterstützt.

Die Spendengelder sind bei allen drei Initiativen sinnvoll eingesetzt worden. So hat der Verein Global Gruppierungen aus der Region unterstützt, die sich geflüchteten und traumatisierten Menschen annehmen und gezielt Hilfsprojekte in Krisengebieten bezuschusst – beispielsweise die Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos. Auch die „Kinderhilfe Tansania“ von Monika und Horst Blaser aus Gaisbeuren nutzte das Geld, um einen sozialen Beitrag direkt vor Ort leisten zu können. Das Geld wurde in sogenannte Health Center investiert. Hier sollten Schlafräume geschaffen werden.

Die Stiftung des Klosters Reute wurde damals ebenfalls mit 2550 Euro bedacht. Die Franziskanerinnen investierten das Geld in das „Projekt Neue Hoffnung“ in Maranhao in Brasilien. Dort sind die Schwestern bereits seit 1992 aktiv und geben Kindern einen Ort, an dem sich Halt, Geborgenheit und eine geschützte Umgebung vorfinden. Am Gebäude wurden aufgrund von starken Regenfällen Reparaturen notwendig, die mithilfe der Spenden ausgeführt werden konnten.