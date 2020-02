Weißer Renault Clio beschädigt

Auf dem Parkplatz Bleiche in Bad Waldsee ist zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag ein weißer Renault Clio von einem Unbekannten beschädigt worden. Am Mittwoch stellte die Besitzerin gegen 13.30 Uhr Schäden an Reifen, Außenspiegeln, an der Antenne, am Scheibenwischer und am Auspuff fest, teilt die Polizei mit und schätzt den Schaden auf etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Straftat nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter der Rufnummer 07524/40430 entgegen.