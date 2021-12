Wegweisende Krippenfeier in Haisterkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am auffallend guten Besuch der Haisterkircher Krippenfeier an Heiligabend konnte man erkennen, dass es vielen Eltern in der Kirchengemeinde Haisterkirch und aus dem Nahbereich ein echtes Bedürfnis ist, mit ihren Kindern die Weihnachtsbotschaft hautnah miterleben zu dürfen und zu können.

Im Mittelpunkt der Krippenfeier stand das Weihnachtsevangelium, das von Pfarrer Stefan Werner auf anschauliche Weise interpretiert wurde. Er verdeutlichte den Gekommenen, dass Gott für uns alle, für „dich und mich“ zu den Menschen gekommen ist. Die zwei Mütter Heidrun Haibel und Iris Köberle hatten mit den mitwirkenden Kindern - Botschafter, Engeln, Hirten, Maria und Josef - die weihnachtliche Botschaft lebendig gestaltet.

Was wäre solch ein Feier, wenn da nicht auch all die bekannten Weihnachtslieder zum Mitsingen angeregt worden wären. Dass dies in vollendeter Form geschehen konnte, dafür sorgte das Duo Straßner. Silke Straßner mit feinem Akkordeonspiel und Sohn Leo, der virtuos die Orgel erklingen ließ, sorgten für die feierliche musikalische Note. Berührende Momente gab es ganz zum Schluss, als „Stille Nacht, Heilige Nacht“ intoniert und inbrünstig mitgesungen wurde.