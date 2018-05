Wegen Geldnot fällt der Waldseer Künstlermarkt aus

Der Künstlermarkt im Waldseer Altstadtquartier Entenmoos hätte am Regatta- und Einkaufswochenende im Herbst 2018 seinen 20. Geburtstag feiern können. Doch dazu wird es nicht kommen: Nach Angaben der Veranstalter wird es den bewährten, zweitägigen Markt in diesem Jahr nicht geben. Ob sich die Sichtermann & Fiesel GbR dieses Format ab 2019 wieder zutraut und ob Konzeption samt Rahmenprogramm überarbeitet werden müssen, hängt auch vom Willen der Stadtverwaltung ab, den Künstlermarkt künftig finanziell zu fördern.

Es hätte alles so schön werden können zum runden Geburtstag des Künstlermarktes. Im vergangenen Herbst hatten 25 Beschicker Kunsthandwerkliches der unterschiedlichsten Art präsentiert und erstmals wurde der Markt ausgedehnt in Richtung Grabenmühle. Die Besucher zeigten sich angetan vom geselligen, internationalen Miteinander bei Musik und kulinarischen Häppchen und es sah danach aus, als verkrafte die Veranstaltung eine gewisse räumliche Ausweitung.

Organisatoren genervt von Gebühren und Auflagen

Wären da nicht die vielen Gebühren und Auflagen seitens der Kommune und anderer Behörden, die Ruth Sichtermann und Gaby Fiesel als ehrenamtlich tätige Organisatoren seit Jahren nerven. Darin liege auch das „Aus“ begründet für den Künstlermarkt in Bad Waldsee, der alljährlich das traditionelle Regattawochenende bereicherte und viele Menschen aus der Region in die Altstadt führte. „Unsere Konzeption beinhaltet, dass unsere Märkte stets von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm begleitet werden und dass der Markt ohne Eintritt zu besuchen ist. Und das wirkt sich leider für den Veranstalter finanziell belastend aus“, bekennt Sichtermann auf SZ-Anfrage.

Dazu kommen nach ihren Angaben „eine Vielzahl weiterer Kosten wie Gebühren von Stadt, Gema, Versicherungen, Leihgebühren, Sicherheitsdienste und Finanzamt, die allesamt im Laufe der vergangenen Jahre angestiegen sind“, heißt es dazu weiter. Alleine an die Stadt habe man an die 600 Euro überweisen müssen. „Obwohl wir sparten und Beschilderungen sowie Absperrungen selbst aufgestellt haben, sind die finanziellen Belastungen für uns einfach zu groß geworden“, so Sichtermann dazu auch im Namen ihrer Kollegin Fiesel.

„Wohlwollendes Miteinander mit dem Rathaus“ fehlte

Zudem hatten die Veranstalter eigenen Angaben zufolge in der Kurstadt nicht den Eindruck gewonnen „eines wohlwollenden Miteinanders mit dem Rathaus, wie wir das andernorts mit unseren Märkten erfahren haben. Ich würde die Zusammenarbeit eher als ’geschäftsmäßiges Nebeneinander’ beschreiben, beschränkt auf die notwendigen Formalien“, deutet Sichtermann an, dass das auf die Dauer zu wenig ist. Nach Einschätzung des Veranstalter-Duos habe der Künstlermarkt immerhin „die kulturelle Landschaft Bad Waldsees um einen Aspekt erweitert, den die Stadt so wohl nicht gesehen hat“.

Auf SZ-Anfrage im Rathaus betonte Alfred Maucher vom Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit, dass die Stadt ein „Aus“ für den Künstlermarkt bedauern würde, weil er „die Innenstadt bereicherte und über Bad Waldsee hinausstrahlte“. Deshalb sei die Verwaltung „sehr an Gesprächen mit den Veranstaltern“ interessiert. „Unsere Wirtschaftsförderin Shqipe Karagja wäre da die richtige Ansprechpartnerin für Veranstaltungen, die über Bad Waldsee hinaus Wirkung erzielen“, weiß der Sprecher der Stadtverwaltung.

Was die von den Marktveranstaltern kritisierten kommunalen Verordnungen und die Höhe der Gebühren angehe, sind die in der Kurstadt erhobenen Gelder laut Maucher „im Vergleich zu anderen Kommunen im unteren Bereich angesiedelt. Klar ist aber, dass wir jede einzelne der bemängelten Gebühren laut unserer Satzung erheben müssen, dazu sind wir verpflichtet“. Im Fall des Künstlermarktes fielen Kosten an für Marktfestsetzung, Sondernutzung, Befreiung Sonn- und Feiertagsgesetz, Gestattung, Nutzung öffentlicher Straßen und Veranstaltungserlaubnis.

Maucher regt zudem an, dass sich die Veranstalter auch an Walter Gschwind vom städtischen Fachbereich Wirtschafts- und Kulturraum wenden, wo der neu geschaffene Kulturetat verwaltet wird. „In Gesprächen kann dann ermittelt werden, ob und unter welchen Voraussetzungen der Künstlermarkt im Falle seiner Weiterführung ab 2019 in dieser Hinsicht eine Förderung erhalten könnte.“

Ob sich die Parteien konstruktiv miteinander auseinandersetzen und ob es auf lange Sicht wieder einen solchen Markt geben wird, darüber ist aktuell das letzte Wort noch nicht gesprochen. Sicher ist, dass es den bewährten „Dreiklang“ aus Ruderregatta, Künstlermarkt und Einkaufssonntag beim diesjährigen Waldseer Mega-Wochenende 22./23. September nicht geben wird. „Ein endgültiges Aus für den Künstlermarkt wäre wirklich mehr als schade, weil sich das Format gut etabliert hat und an diesem Wochenende eben auch nochmals andere Leute in die Stadt geführt hat, während der Ruderverein für Leben am Stadtsee sorgte. Alles in allem war das eine sehr stimmige Sache!“, betont Robert Lippmann vom Vorstand des Handels- und Gewerbevereines (HGV), der den verkaufsoffenen Sonntag am 23. September organisiert.