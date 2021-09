Da die Stadthalle für die Bundestagswahl benötigt wird, zieht das Corona-Testzentrum am Sonntag, 26. September, für einen Tag von der Stadthalle ins Haus am Stadtsee (großer Saal) um. Das teilt die Stadt Bad Waldsee mit. Die Öffnungszeiten sind unverändert von 7 bis 16 Uhr. Ab Montag, 27. September, sind Tests wieder wie gewohnt in der Stadthalle möglich, teilt die Verwaltung mit.