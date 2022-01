Wegen Corona-Quarantäne laufen Altkleidercontainer über

Voller geht’s nimmer, wie hier an diesen drei Altkleidercontainern auf dem Parkplatz am Waldseer Fußballstadion in der Lortzingstraße. Wie in den letzten Wochen bereits an anderen Standorten im Landkreis zu sehen war, lief am Wochenende nun auch diese gut frequentierte Annahmestelle für ausgediente Klamotten und Schuhe über. Dies hielt die Leute nicht davon ab, ihre mitgebrachten Plastiksäcke trotzdem abzustellen.

Personal in Corona-Quarantäne

Nach Auskunft des DRK-Kreisverbandes Ravensburg, der rund ein Fünftel der Altkleidercontainer im Landkreis unterhält, komme es derzeit beim Personal des beauftragten Unternehmens für die Leerung coronabedingt immer wieder zu Quarantänesituationen und die Abholung dauere deshalb länger als gewohnt. Der Kreisverband rät in solchen Situationen dazu, volle Kleidersäcke vorerst nochmals mit nach Hause zu nehmen und es ein paar Tage später zu versuchen. Der DRK-Kreisverband sammelt bekanntlich gebrauchte Kleidung und Textilien, um diese an bedürftige Menschen weiterzugeben.