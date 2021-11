Wegen Corona: Kein gemeinsames Gedenken am Volkstrauertag in Bad Waldsee

Der kommende Sonntag, 14. November, ist der bundesweite Volkstrauertag. Aufgrund der extrem ansteigenden Corona-Infektionszahlen hat sich die Bad Waldseer Stadtverwaltung, in enger Abstimmung mit den Ortschaften, dazu entschlossen, keine gemeinsamen öffentlichen Gedenkfeiern auf den Friedhöfen zu veranstalten. Das teilt die Stadt in einem Presseschreiben mit. Der Stadt und den Ortschaften sei es dennoch ein großes Anliegen, der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken und zu Ehren der Gefallenen an den Ehrenmahlen Kränze niederzulegen – wie schon im vergangenen Jahr ganz im Stillen.