Wegen Corona: Feuerwehr sagt Kirbe-Übungen ab

In diesem Jahr wird es aufgrund der Corona-Pandemie keine Kirbe-Übungen der Feuerwehr Bad Waldsee geben. Das teilt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit.

Die Feuerwehr Bad Waldsee sei „auch in dieser schwierigen Zeit gut aufgestellt, um ihre Aufgabe, die Sicherheit der Bürger der Stadt und Gemeinde Bad Waldsee zu gewährleisten“. Normalerweise werde dies einmal im Jahr der Öffentlichkeit im Rahmen der Kirbe-Übungen in der Stadt und auf dem Land präsentiert. Doch nicht in diesem Jahr. „Aufgrund der aktuell herrschenden Situation sehen wir es als nicht verantwortungsvoll an, größere Menschenmassen für eine Schauübung versammeln zu lassen.“

Deshalb habe Kommandant Alois Burkhardt in Absprache mit Bürgermeister Matthias Henne und dem Feuerwehrausschuss beschlossen, dass dieses Jahr keine Schauübungen der Gesamtfeuerwehr Bad Waldsee (mitsamt der Jugendfeuerwehr und der Abteilungen Michelwinnaden, Mittelurbach, Haisterkirch, Reute-Gaisbeuren und Abteilung Stadt) stattfinden werden. „Kirbe ist für die Waldseer Feuerwehrangehörigen der wohl höchste Feiertag im Feuerwehrjahreskalender, dementsprechend enttäuscht sind auch die Kameraden, jedoch zeigen sie Verständnis, durch diese Maßnahmen dabei zu helfen, die Pandemie einzudämmen“, so die Feuerwehr in ihrer Pressemitteilung.