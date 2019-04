Eine Veranstaltung zum Tag der Lebensmittelverschwendung bietet der Rotary Club Bad Waldsee-Aulendorf in der Reihe „Forum“ am Donnerstag, 2. Mai, um 19 Uhr in der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee an.

Alle Lebensmittel eines Jahres, die bis zum 2. Mai produziert werden, landen laut dem WWF auf dem Müll. Laut der Pressemitteilung des Rotary Clubs sind es allein in Deutschland sind bis zu 20 Millionen Tonnen. Das meiste werde schon auf dem Weg vom Acker in den Laden aussortiert: Jeder zweite Kopfsalat werde entsorgt; Kartoffeln, die der offiziellen Norm nicht entsprechen, blieben auf dem Feld liegen. „In den Abfall-Containern der Supermärkte stapeln sich überwältigende Mengen einwandfreier Nahrungsmittel. Gleichzeitig leiden mehr als 800 Millionen Menschen auf der Welt Hunger“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der Rotary Club Bad Waldsee-Aulendorf habe sich den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung auf die Fahnen geschrieben. Schon zum zweiten Mal nutzt der Club das symbolische Datum 2. Mai, um in einer Veranstaltung Wege aus der Lebensmittelverschwendung aufzuzeigen.

Eine Referentin des Abends ist Ann-Kathrin Hartter von Brot für die Welt. In ihrem Vortrag informiert sie über die weltweite Ernährungssituation und erklärt, wie sich jedes Lebensmittel, das nicht verschwendet wird, indirekt auch auf die Ernährungssituation in den Entwicklungsländern auswirkt. Auch Melanie Willnat vom Ernährungszentrum Oberschwaben/Bodensee sieht die Lebensmittelverschwendung als eine der großen Herausforderungen der Zeit. Sie informiert über die Gründe, die zur Verschwendung führen und gibt Tipps, was wir dagegen tun können.

Dass schon in der jüngeren Generation ein Umdenken einsetzt, beweist der Arbeitskreis Umwelt am Gymnasium Bad Waldsee. Zwei Schülerinnen stellen die internationale Aktion „Taste the Waste“ vor, die mit Ideenreichtum und Engagement dem Irrsinn Lebensmittelverschwendung entgegentritt. Im Anschluss an die Vorträge bleibt Zeit für die Diskussion.