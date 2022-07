Weder MVZ noch PVZ können Waldseer Krankenhaus ersetzen

Drei Buchstaben sorgen dieser Tage in Bad Waldsee für reichlich Gesprächsbedarf. Es ist die Abkürzung für den Begriff des Medizinischen Versorgungszentrums, kurz MVZ. Doch was ist eigentlich sinnvoller für die Große Kreisstadt, ein MVZ oder ein Primärversorgungszentrum, kurz PVZ? Hierfür hat die Stadt Bad Waldsee vom Land jüngst einen Zuschuss in Höhe von 200.000 Euro erhalten. Das Geld soll für die Planung eines PVZ eingesetzt werden. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem MVZ und einem PVZ? Schwäbische.de listet das Wichtigste dazu in aller Kürze auf.

Klare Aussage: Es ist kein Ersatz

Zunächst die bittere Erkenntnis: Ganz gleich, ob Bad Waldsee nun ein MVZ oder PVZ erhalten sollte, keines von beiden „kann eine wegfallende stationäre Versorgung ersetzen“, wie auch Jörg Hempel, Mitgeschäftsführer der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) der Oberschwabenklinik, einräumt. Das heißt: Die Leistungen, die im Waldseer Krankenhaus erbracht wurden, können nicht in vollem Maße erhalten bleiben.

Was ist ein MVZ?

Medizinische Versorgungszentren sind ärztlich geführte Einrichtungen, in denen Ärzte einer Fachrichtung oder auch fachübergreifend zusammenarbeiten. So beschreibt es das Gesundheitsministerium gegenüber Schwäbische.de.

Was ist ein PVZ?

Primärversorgungszentren gehen über das Konzept der MVZ hinaus und können zudem präventive, gesundheitsfördernde, kurative, pflegerische, rehabilitative und palliative Maßnahmen umfassen, ist aus dem Landesministerium zu erfahren. Eine Kontinuität in der Versorgung sei hierbei wesentlich und beziehe sich nicht nur auf einzelne Gesundheitsprofessionen, sondern müsse auch sektorenübergreifend gewährleistet sein.

Dabei könne ein sogenanntes Case-Management unterstützen. Was das bedeutet? „Das Case-Management vermittelt Patientinnen und Patienten die passenden Versorgungsangebote, leitet sie an andere Gesundheitsprofessionen weiter und hat den Überblick über den gesamten Behandlungsverlauf.“

Wie unterscheiden sich MVZ und PVZ in Bad Waldsee

Erstrebenswert sei beides, wie Hempel von der OSK erklärt. Das MVZ in Bad Waldsee würde wie die bereits bestehenden MVZ in Ravensburg, Wangen und Isny als 100-prozentige Tochter der OSK geführt. Beim PVZ sei der Ansatz ein anderer und vor allem weiter gefasst.

„Die OSK könnte in einem PVZ mit ihrem MVZ nur einer von mehreren Partnern sein, wozu wir gerne bereit sind. Initiiert wird ein PVZ derzeit über die Stadt Bad Waldsee, die einen entsprechenden Förderantrag gestellt hat. Im Rahmen unserer Möglichkeiten und Zuständigkeiten sind wir in diesem Prozess zu jeder Unterstützung und Zusammenarbeit bereit“, bringt der Mitgeschäftsführer Licht ins Dunkel der Begrifflichkeiten.

Die Aufgabe eines MVZ oder PVZ

Die Mehrzahl der Behandlungen erfolgt ambulant. „Jetzt geht es darum, ein möglichst umfassendes ambulantes Angebot zu gewährleisten. Dabei steht nicht allein ein MVZ oder PVZ im Fokus“, erklärt Hempel. Schließlich dürfe nicht vergessen werden, in welchem Maße die ambulante Versorgung von den niedergelassenen Praxen bereits hervorragend geleistet wird.

Aber: Bekanntlich sind in Bad Waldsee derzeit 3,5 Kassenarztsitze nicht besetzt und die Praxen voll. Doch zurück zur künftigen Versorgungsstruktur: Laut Hempel geht es um den Teil der ambulanten Versorgung, der zurzeit vom Krankenhaus Bad Waldsee erbracht wird. Und es geht darum, wie dieser Teil in einem möglichen PVZ sinnvoll – mit örtlichen Partnern – in einen größeren Rahmen gesetzt werden kann.

Der Hauptvorteil eines MVZ oder PVZ

Es bringt Vorteile für die Patienten, wenn die komplette Gesundheitsangebotspalette räumlich nahe beieinander liegt. Dazu zählen beispielsweise mehrere medizinische Disziplinen, aber eben auch andere Angebote wie Beratungsangebote im sozialen Bereich, Sanitätshaus, Apotheke oder Physiotherapie.

Weitere Vorteile eines PVZ

Auf der Ebene eines PVZ könne zudem die kontinuierliche Weiterentwicklung der Gesundheitsangebote immer wieder den aktuellen Bedürfnissen, dem medizinischen Fortschritt und den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst werden, wie Hempel ausführt.