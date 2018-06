Wechselkurs lockt Schweizer nach Oberschwaben

Spürbar mehr Schweizer entdecken Bad Waldsee und die Region Oberschwaben als neues Ferienziel – nicht zuletzt durch die Möglichkeit, günstig Urlaub zu machen und das eine oder andere Schnäppchen zu tätigen, wie beispielsweise beim verkaufsoffenen Sonntag.

„Ich erwarte zum verkaufsoffenen Sonntag auf jeden Fall mehr Besucher aus der Schweiz. Das hat in den vergangenen Monaten enorm zugenommen“, erklärt Dominik Souard, Vorstandssprecher des Handels- und Gewerbevereins Bad Waldsee (HGV). Er geht zwar nicht davon aus, dass die Kunden aus der Schweiz elementar die Einnahmesituation verändern, „aber es ist ein tolles Zubrot.“ Warum die Schweizer Bad Waldsee beziehungsweise die Region gerne besuchen, liegt für ihn an der verkehrsgünstigen Lage, dem breiten Angebot in schöner Umgebung sowie der günstigen Währungsdifferenz. Vor allem diese sieht Souard als Türöffner.

Und weil die Eidgenossen eine wichtige Zielgruppe sind, gab und gibt es beim HGV bereits Überlegungen, gezielt Werbung in der Schweiz zu machen. „Das Thema wird uns zukünftig beschäftigen und wir wollen die Bemühungen dahingehend auch intensiveren“, erläutert der Bad Waldseer Geschäftsmann und ergänzt: „Und beim verkaufsoffenen Sonntag haben wir immer ein attraktives Programm.“ Der besondere Tag sei bereits auf unterschiedlichen Plattformen im Internet aufgelistet und den Eidegenossen daher auch bekannt.

Die Preisvorteile nutzen

„Wir merken deutlich, dass mehr Schweizer bei uns zu Gast sind“, so der Bad Waldseer Kurgeschäftsführer Walter Gschwind. Vor allem als Tagesgäste oder für zwei bis vier Nächte, würden die Touristen, die vor allem aus der Ostschweiz kommen, in Bad Waldsee und Umgebung verweilen. „Die Ferien, wie die Schweizer sagen, sind für sie bei uns deutlich günstiger. Sie nutzen gern die Preisvorteile, wobei sie gleichzeitig bereit sind einiges für einen schönen Urlaub auszugeben.“ Ein Gästezuwachs, von dem auch die Gastronomie und der Einzelhandel in Bad Waldsee profitieren.

Auch der Betriebsleiter des Bad Waldseer Freibads, Hans-Peter Moser, führt vor allem den finanziellen Aspekt ins Feld, wobei er bereits seit drei Jahren eine Zunahme an Schweizer Gästen bemerkt. „Wenn wir an der Kasse einem Paar sagen, dass wir sechs Euro bekommen, dann antworten die Gäste aus der Schweiz schon mal mit ,Wir sind aber zu zweit’“, erklärt Moser den geldwerten Vorteil beispielhaft. Auch dass der Parkplatz gebührenfrei sei, würde die Besucher überraschen.