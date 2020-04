Wechsel in der Hymer-Geschäftsführung

Seit Beginn des Monats ist Hans-Georg Rauh als Technischer Geschäftsführer für die Hymer GmbH & Co. KG tätig. In dieser Rolle verantwortet er künftig die Entwicklung und Konstruktion, das Qualitäts- und das Supply Chain-Management sowie die Bereiche Produktion und Personal, heißt es in einer Pressemitteilung von Hymer. In enger Zusammenarbeit mit Christian Bauer und Jörg Mayer wird er die Geschäfte des Freizeitfahrzeug-Herstellers in Bad Waldsee lenken. Hans-Georg Rauh folgt auf Jochen Hein, der die Technische Geschäftsführung der neu gegründeten Thor-Tochtergesellschaft „Hymer USA“ übernimmt. Hans-Georg Rauh berichtet, ebenso wie sein Vorgänger, an Jan Francke, Manager bei der Erwin Hymer Group.

Mit Rauh, der über 20 Jahre Erfahrung aus den Bereichen Produktentwicklung, Projektmanagement, Lean Management und Lean Production in der Automobilzulieferindustrie mitbringt, holt sich Hymer Branchenkompetenz ins Haus, heißt es in der Mitteilung. Von 1995 bis 2012 war Rauh als Vize-Präsident im Programm-Management bei W.E.T. Automotive Systems beschäftigt. Anschließend folgten drei Jahre als Technischer Geschäftsführer bei B.O.S. Seit 2016 fokussierte sich der studierte Fahrzeugtechniker in seiner Tätigkeit als Unternehmensberater und Management Coach auf die Themen Leadership, Lean Management und agile Produktentwicklung, bevor er nun in die Geschäftsführung bei Hymer wechselte. „Ich freue mich darauf, in zahlreichen innovativen Projekten an die bisher erzielten Erfolge anzuknüpfen und die Geschäftstätigkeit von Hymer maßgeblich mitzugestalten“, wird Rauh in der Pressemitteilung zitiert.

Zur Steigerung der Produktionskapazitäten beigetragen

„Hans-Georg Rauh verfügt über umfassende Kenntnis aus der Automobilbranche und hat ein Gespür für Zukunftsthemen. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den passenden Nachfolger für Jochen Hein gefunden haben“, so Jan Francke zur Personalie. „Gleichzeitig danken wir Jochen Hein für sein Engagement bei Hymer und freuen uns, dass wir ihn für den neuen US-Standort gewinnen konnten.“ Am Unternehmenssitz in Bristol, Indiana, USA, ist Hein künftig für die Bereiche Entwicklung, Qualität, Supply Chain-Management und Produktion der Thor-Tochtergesellschaft „Hymer USA“ verantwortlich. Während seiner sieben Jahre als Technischer Geschäftsführer bei Hymer habe Jochen Hein insbesondere zur Steigerung der Produktionskapazitäten am Standort Bad Waldsee beigetragen. Zu seinen Erfolgen zählen neben dem Aufbau der eigenen Chassis-Produktion auch die Einführung einer modularen Fertigung, die Neugestaltung der Werkstruktur sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz Vans.