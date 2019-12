Wechsel beim Haisterkircher Seniorenteam

Wie seit Jahrzehnten üblich, waren auch diesmal Anfang Dezember Seniorinnen und Senioren aus dem Ortschaftsbereich Haisterkirch zum traditionellen monatlichen Treffen in den Pfarrgemeindesaal im Klosterhof eingeladen worden. Die geselligen Zusammenkünfte sind in der Regel an einem Mittwochnachmittag.

Dieses Mal kam der Nikolaus, der seit vielen Jahren von Franz Hirsch aus Mittelurbach verkörpert wird, mit einem ganz dicken Buch. Aus diesem trug er eine Stunde lang seine selbst verfassten und gereimtem Verse vor. Fürs zu Ende gehende Jahr hatte Hiersch auch eine Menge zu berichten über all die vielen Vorhaben, die vom Führungsteam organisiert worden waren. Zudem stand der Wechsel im Führungsteam an.

Sicherlich wäre der 5. Dezember nicht nur wegen des Nikolausabends der passendere Tag gewesen, da dies auch der „Tag des Ehrenamts“ ist. Den Anlass, das ehrenamtliche Engagement von höchst verdienten Mitarbeiterinnen des Führungsteams hervorzuheben, war Anlass für Pfarrer Stefan Werner und dessen Stellvertreterin im Kirchengemeinderat, Waltraud Ruf, zum Seniorennachmittag zu kommen.

Bekanntlich wird die Seniorenarbeit unter dem Dach der Kirchengemeinde organisiert und gefördert. Die Seniorennachmittage und sonstigen Veranstaltungen – wie Ausflüge oder Besichtigungen – sind aber offen für alle Ortschaftsbewohner und konfessionsunabhängig. Die beiden Repräsentanten der Kirchengemeinde bedankten sich bei vier Frauen mit „Barbara-Zweigen“ und Präsenten für insgesamt 134 Jahre ehrenamtliches Engagement. Sie haben sich um die Seniorengemeinschaft verdient gemacht und bekamen hierfür viel Lob und anerkennenden Applaus.

Seit 34 Jahren wirkt Irmgard Schönenberger beim Team, davon die vergangenen 15 Jahre als Leiterin. Seit 30 Jahren, darunter 15 Jahren als stellvertretende Vorsitzende, gehört Rosemarie Rist zum Betreuungssteam. Christa Scharringhausen, die an diesem Nachmittag verhindert war, gehörte 23 Jahre dem Seniorenbetreuungsteam an. Gar 47 Jahre lang hatte Irmgard Engelhart beim Serviceteam mitgeholfen und wurde dieses Jahr offiziell verabschiedet.

Der Nikolaus hatte für die aus dem Führungsteam ausscheidenden Seniorinnen ebenfalls Geschenke mitgebracht und würdigte deren soziales Wirken ganz besonders. Er übergab zudem Präsente an die anwesenden Jubilare, die dieses Jahr die „Goldene Hochzeit“oder einen besonderen Geburtstag feiern durften.

Das neue verantwortliche Team stellte Franz Hirsch in Reimform ganz treffend vor: „ Im Amt bleiben vom alten Stamm noch drei, auch sie sind teils schon lange dabei. Marianne Ploil wird wohl als Sprecherin fungieren. Irma Maucher weiter in den Saalschmuck Zeit und Geld investieren. Christa Schmid als versierte Wirtschafterin bleibt ebenfalls erhalten dem Leitungsteam. Camilla Maucher soll verwalten künftig die Kasse. Irmgard Ott und Roswitha Bühler haben sich auch nicht lange bitten lassen, damit das Team in voller Stärke auch künftig gehen kann zu Werke“.

Irmgard Schönenberger, die Franz Hirsch beschenkte, war, wie die anwesenden 72 Senioren, von der Fleißarbeit des Nikolauses aus dem Königstal überwältigt. Der folgende riesige Beifall war Lohn für den unterhaltsam gereimten Vortrag.

Das gemeinsame Singen etlicher Adventslieder, die von Georg Schick am Akkordeon gekonnt begleitet wurden, rundete die Zusammenkunft in der Vorweihnachtszeit ab.