Weber und Werner segnen Paare auf der „Regenbogenbank“ in Bad Waldsee

In Anlehnung an die bundesweite Protestkampagne „#Liebegewinnt“ haben Gemeindereferentin Sandra Weber und Pfarrer Stefan Werner am Muttertag Passanten den Segen Gottes auf einer „Regenbogenbank“ erteilt. Jugendseelsorger David Bösl setzt dies am Montag von 15 bis 17 Uhr am Kirchplatz von St. Peter fort.

Einzelpersonen, Ehepaare und ganze Familien nahmen Platz

Auf der bunt lackierten Parkbank haben am Sonntag Einzelpersonen, Ehepaare und ganze Familien Platz genommen. Für mehr Offenheit, Transparenz und einen wertschätzenden Umgang mit gleichgeschlechtlichen Paaren sprachen sich beispielsweise Judith Fischer, Schwester Regina Starzmann und Silke Straßner aus. Und das Ehepaar Nicole und Michaela Reuter mit seinen Kindern Annika und Felix verwies vor der Segnung darauf, dass die Welt bunt sei und dass niemand ausgegrenzt werden dürfe.

Ärger über das „Nein“ zur Segnung homosexueller Paare

Mit dieser Aktion haben die drei Mitglieder des Pastoralteams der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee ihrem Ärger über das „Nein“ der römischen Glaubenskongregation zur Segnung homosexueller Paare Ausdruck verleihen. Wie berichtet, hat der Vatikan mit seiner umstrittenen Verlautbarung vielen Christinnen und Christen Verletzungen zugefügt und die Austrittswelle aus der katholischen Kirche befeuert. Nach SZ-Informationen gibt es innerhalb des Pastoralteams zwar verschiedene Positionen, mehrheitlich regt sich aber doch Kritik an Rom. Der Kirchengemeinderat von St. Peter wird sich am 18. Mai in öffentlicher Sitzung ausführlich mit dem Thema befassen.