Wasserversorgung wird teils unterbrochen

Um die hohe Qualität des Trinkwassers weiterhin sicherstellen zu können, führt der Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe am Montag, 6. April, Montagearbeiten an einer Versorgungsleitung durch. Dabei muss die Wasserlieferung für den Versorgungsbereich Haslanden, Schlupfen, Herdtle und Eichenstegen von 8 bis etwa 11 Uhr eingestellt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Versorger bittet die Bürger darum, in dieser Zeit kein Wasser aus ihrer Hausleitung zu entnehmen, da sonst Luft in Ihre Hauswasserleitung gelangen könnte. Es sei ratsam, sich vorher genügend Wasser bereitzustellen. Es wird zudem empfohlen, den Haupthahn vom Wasserzähler zu schließen. Betroffene sollten auch ihre Mitbewohner oder Mitarbeiter informieren und nach Möglichkeit auch ältere hilfsbedürftige Menschen im Haus oder der Nachbarschaft unterstützen.