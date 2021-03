Wasserleitungen in Bad Waldsee werden erneuert

Der Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe (OSG) erneuert im Zusammenhang mit dem Projekt „Altstadt für Alle“ die Wasserleitung in der Hauptstraße einschließlich der Trinkwasserhausanschlüsse im öffentlichen Bereich. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Demnach liegt im Regelfall in der Innenstadt die Grundstücksgrenze (öffentlicher Bereich) an der Außenwand der Gebäude. Die Anlieger werden vom Verband beraten, ob es für sie sinnvoll ist, den Trinkwasseranschluss bis zum Wasserzähler zu erneuern, so der Pressetext. Im Regelfall ist das für die Anlieger kostengünstig möglich, vor allem wenn es in Kombination mit einem Breitbandanschluss geschieht.

Erneuert wird in Einzelabschnitten. Dafür werden die Hauptleitungen außer Betrieb genommen und die Häuser während dessen notversorgt. Hierzu müssen immer wieder einzelne Versorgungsbereiche kurzfristig außer Betrieb genommen und die Wasserlieferung eingestellt werden.

Anschließend werden die Bereiche wieder in Betrieb genommen und die Wasserleitungen vorab gespült.