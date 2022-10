Was hat es mit dem Erdhaufen auf dem Stadtionparkplatz auf sich?

Auf dem Parkplatz beim Waldseer Fußballstadion stehen ab Ende dieser Woche wieder mehr Parkplätze zur Verfügung als im letzten halben Jahr. Seit Beginn der Tiefbauarbeiten an der Bleichestraße im April diente eine Teilfläche des Parkplatzes an der Lortzingstraße nämlich als „Lagerplatz“ für den dortigen Erdaushub.

Mehrere Parkplätze durch den Erdhaufen besetzt

Inzwischen sprießt aus dem abgelagerten Boden bereits das Grün und insbesondere an Trainings- und Spieltagen des FV geht es aufgrund besagter Erdablagerungen eng her mit Parkplätzen. Auf SZ-Anfrage zum Thema informierte die Stadtverwaltung, dass der Erdaushub nun mit Ende der Großbaustelle Bleichestraße „beginnend am Mittwoch bearbeitet und anschließend abtransportiert“ werde.

„Der Stadionparkplatz wurde auch in der Vergangenheit bereits hin und wieder als Aushubzwischenlager genutzt“, schreibt Rathaus-Sprecherin Brigitte Göppel ergänzend dazu. Wie berichtet, möchte die Stadt die sanierte Bleichestraße nach Abschluss der Markierungsarbeiten am Donnerstag spätestens am Freitagmorgen wieder für den Verkehr freigeben.