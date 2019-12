Was an Weihnachten wichtig ist

Die Kinder des Kinderhauses Döchtbühl haben mit ihren Eltern, Erziehern und Leiterin Birgit Knoll eine unterhaltsame Adventsstunde gefeiert. Laut Pressemitteilung des Kinderhauses erzählten die Kinder als Einstimmung auf das Fest, was an Weihnachten wirklich wichtig ist.

Im Voraus sei eifrig geplant, geprobt, gebastelt und genäht worden. Und die Kinder hätten das kurzweilige Programm mit ihren Ideen gefüllt und so gezeigt, was für sie an Weihnachten unverzichtbar sei. Und so seien die Eltern von lebendigen Kerzen, Tannenbäumen, Glöckchen, Sternen und Geschenken überrascht worden. Jede Gruppe habe ihr bedeutendstes Weihnachtssymbol vorgestellt, musikalisch umrahmt von passenden Liedern. Bei „Oh Tannenbaum“, „Dicke rote Kerzen“ und „Kling Glöckchen“ sei schnell Weihnachtsstimmung aufgekommen. Alle seien sich am Ende einig gewesen, dass das allerwichigste an Weihnachten das Kind in der Krippe sei. Denn es bringe Friede, Hoffnung und Freude für alle.

Im Anschluss gab es laut Pressemitteilung für Kinder, Eltern und Erzieher Punsch und Plätzchen in den Gruppenräumen. Es sei auch Zeit geblieben, sich auszutauschen und besser kennenzulernen.