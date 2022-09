Mehr Tagesmütter in Bad Waldsee: Darum wurde die neue Kindertagespflege gegründet

Schon bald öffnet sie ihre Türen, die Großtagespflegestelle in Bad Waldsee namens „Die kleine/große Rasselbande“. Gegründet wurde dieses Betreuungsangebot von einem Mutter-Tochter-Gespann: Diana Lauber hat sich mit ihrer Tochter Ramona Gabler zusammengeschlossen, teilt die Caritas Bodensee-Oberschwaben in einem Pressetext mit.

Die Stadt Bad Waldsee habe eine besondere Förderung für die Kindertagespflege eingeführt, so werden die beiden Frauen bei ihrem Projekt „Die kleine/große Rasselbande“ kommunal unterstützt, erläutert die Caritas.

Wie einst ihre Mutter hat nach Angaben der Caritas auch Ramona Gabler zunächst zu Hause als Tagesmutter neben ihren drei eigenen Kindern weitere Kinder betreut. Die Großtagespflegestelle hat für die beiden Tagesmütter zum Vorteil, dass sie die Betreuung in familienähnlichem Rahmen künftig in einer externen Räumlichkeit anbieten können.

Städtische Einrichtungen geraten in ihre Grenzen

Angesichts des Fachkräftemangels und der geburtenstarken Jahrgänge würden die städtischen Einrichtungen zunehmend an ihre Grenzen geraten. In Fragen der Bedarfsplanung lohne sich laut Caritas ein Austausch mit den Fachberaterinnen der Vermittlungsstellen, die rund um die Kindertagespflege umfassend beraten können. „In erster Linie koordinieren die Fachberaterinnen die Tagespflegeverhältnisse passgenau und begleiten und beraten Eltern und Tageseltern zu jeder Zeit.“

Die Diplom-Sozialarbeiterin Dagmar Soherr berichtet in dem Pressetext von der lebendigen Region Nord-West (Bad Waldsee): „Wir haben 26 Tageseltern in Bad Waldsee, die 80 Tagespflegekinder betreuen. Insgesamt sind es in dieser Region aktuell 46 Tagespflegepersonen.“

Die Form der Großtagespflege sei sehr unterschiedlich, so die Caritas weiter. „Es gibt einige Großtagespflegestellen, die direkt in einem Unternehmen angesiedelt sind, um den Arbeitnehmer eine Kinderbetreuung zu ermöglichen, wie beispielsweise die Walzknirpse bei Baby-Walz oder die Großtagespflege für Mitarbeitende des Steuerbüros Schnekenburger in der Ravensburger Weststadt. In der Gemeinde Bergatreute sind die Tagesmütter der Großtagespflegestelle Windelbande von der Kommune angestellt und eine dringend benötigte Ergänzung im Angebot der Kinderbetreuung.“

461 Kinder werden im Kreis von 164 Tageseltern betreut

Im gesamten Landkreis Ravensburg gibt es nach weiteren Angaben der Caritas momentan zwölf Großtagespflegestellen. Und noch mehr Zahlen: 461 Kinder werden aktuell im Landkreis Ravensburg von 164 Tageseltern betreut.

Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Ramona Gabler

Zurück zu „Die kleine/große Rasselbande“. Worauf legen die beiden Tagesmütter wert? Welches kleinkindpädagogische Prinzip beherzigen sie? „Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt“, wird Ramona Gabler im Caritas-Presseschreiben zitiert. Grundlage sei die Pädagogik der ungarischen Kinderärztin Emmi Pikler. „Die Tagesmütter möchten die Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung gerne unterstützen und stärken.“

Neben Krippen, Kindergärten und Horten gehört die Kindertagespflege laut Caritas zu den Angeboten der Tagesbetreuung im Landkreis Ravensburg für Kinder vom Baby- und Kleinkindalter. Ab drei Jahren bis zum 14. Lebensjahr könne die Kindertagespflege ergänzend zu den Betreuungsangeboten der Einrichtungen in Anspruch genommen werden.