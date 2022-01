Warum die Weihnachtsdekoration noch in Waldsees Innenstadt hängt

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt hängt immer noch – und das hat auch einen guten Grund, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Laut Mitteilung müssen die Befestigungshaken für die Weihnachtsbeleuchtung überprüft werden. In den nächsten Tagen gesellen sich dann noch die Fasnetsfahnen zur Überprüfung dazu – sicherlich ein Bild, das man so nicht alle Tage zu sehen bekommen wird, wie es aus dem Rathaus heißt.

Die Überprüfung der Aufhängung beginnt am Montag, 31. Januar, und wird voraussichtlich bis Freitag, 4. Februar, dauern. In diesem Zeitraum wird sich der Hubwagen des städtischen Baubetriebshofs in der Ravensburger Straße, am Ravensburger Tor-Platz, in der Wurzacher Straße und in der Hauptstraße befinden. Die jeweilige Standzeit wird pro Testpunkt zirka 15 Minuten dauern.

Die Weihnachtsbeleuchtung und Fasnetfahnen werden ab Montag, 7. Februar wieder abgenommen. Dann werden laut Stadt die Fasnetsfähnala angebracht – AHA!