Warum Bad Waldsee immer noch keine Große Kreisstadt ist

Seit Anfang 2015 ist die Bevölkerung von Bad Waldsee um fast 530 Menschen gewachsen, vor allem durch den Zuzug von Migranten: Der Ausländeranteil stieg von 7,4 auf knapp 10 Prozent. Ende 2017 lebten in der Stadt 406 Asylsuchende, die im Schnitt jünger sind als die deutsche Bevölkerung. Trotzdem werden auch in Bad Waldsee die Menschen immer älter – bis 2035 vergreist die Kurstadt sogar noch dramatischer als das benachbarte Bad Wurzach oder Aulendorf. In den umliegenden Gemeinden altern nur die ländlich geprägten Kommunen Bergatreute und Eberhardzell schneller. Für Kurorte ist eine solche Entwicklung jedoch nicht ungewöhnlich: In Bad Schussenried, Bad Saulgau und Bad Buchau etwa ist der Anteil an alten Menschen an der Bevölkerung ähnlich hoch.