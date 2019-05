Wann soll Manz-Nachfolge ausgeschrieben werden?

Der bisherige Erste Beigeordnete der Stadt, Thomas Manz, beendet seine Amtszeit zum 31. Dezember 2019. Doch wann soll die Stelle ausgeschrieben werden? Schließlich hat auch Bürgermeister Roland Weinschenk angekündigt, sich nicht nur Wiederwahl zu stellen und seine Amtszeit im April 2020 zu beenden. Mit dieser Frage wird sich der Gemeinderat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 20. Mai, ab 18 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus befassen. Auch der Bebauungsplan „Hirschhof“und die Schulentwicklungsplanung am Bildungszentrum Döchtbühl stehen auf der Tagesordnung sowie die Beteiligung der Stadt Bad Waldsee an der Vermarktungsgemeinschaft Holz. Das Gremium wird sich außerdem mit der örtlichen Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2019/2020 auseinandersetzen und die Ortsschilderinitiative des Heilbäderverbandes Baden-Württemberg thematisieren.