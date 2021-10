Wanderbaustelle im Stadtgebiet und in Gaisbeuren

Kanalsanierungen in der Innenstadt erfordern bis voraussichtlich Freitag, 31. Dezember, eine sogenannte Wanderbaustelle. Diese betrifft Straßen, Gehwege und Parkplätze im Stadtgebiet, aber auch in Gaisbeuren. Es handelt sich meist um halbseitige Sperrungen, die zwischen zwei und sechs Stunden dauern. Am Uferweg, zwischen der Adlergasse und der Oberamteigasse wird eine Vollsperrung des Gehwegs notwendig. Eine Vollsperrung muss zudem in der Abt-Moser-Straße, zwischen den Gebäuden 5 und 8 sowie im Staufferring in Gaisbeuren erfolgen. In der Kolpingstraße sind abschnittsweise Vollsperrungen vorgesehen.