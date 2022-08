Waldstock-Festival lockt nach Coronapause wieder zum Tanzen in den Wald

Live-Musik und DJ-Beats, eine lockere Atmosphäre bei freiem Eintritt – das alles gibt es kombiniert mit der Idylle der Natur beim Waldstock-Festival. Zuletzt fand es 2019 statt und startet nun nach der Coronapause am 5. und 6. August in die Fortsetzung.

Zum Auftakt am Freitag ab 17 Uhr legen sechs DJs im Wald bei Gaisbeuren auf, sieben Bands sorgen am Samstag ab 16 Uhr für die richtigen Töne. Der Kabarettabend am Donnerstag entfällt in diesem Jahr. Bei den Organisatoren vom gemeinnützigen Verein „Waldstock e.V.“ ist die Vorfreude auf das Festival riesig. Aufgrund der aktuell akuten Waldbrandgefahr gibt es für die Besucher einige Hinweise zu beachten.

Ein Erfolgsmodell seit fast 40 Jahren

Das Waldstock-Festival ist ein Erfolgsmodell und bekannt für die besondere Stimmung umgeben von Wald. Ohne Umzäunung ist die Musikveranstaltung für jeden Besucher offen, es wird kein Eintritt erhoben und die zahlreichen Helfer arbeiten ehrenamtlich.

„Die Getränke sind günstig und die Bands spielen für einen symbolischen Kasten Bier als Gage“, wie Sebastian Ehinger, Vorsitzender des Vereins, berichtet.

Beim „Waldstock“-Festival spielen am Samstag, 6. August, insgesamt sieben Bands. (Foto: Sebastian Ehinger)

Traditionell hat das Festival das Ziel der Nachwuchsförderung, also jungen Musikern eine Plattform zu bieten und sie durch Technik und Erfahrung zu unterstützen und in Kontakt mit bekannteren Musikern zu bringen. Daher wechseln sich bekannte und unbekannte Bands sowie DJs an den beiden Tagen ab.

90 Bands und DJs haben sich beworben

Die Musiker und Plattenaufleger kommen in der Regel aus Bad Waldsee und der Region. Für das Festival 2018 hatten sich sogar insgesamt 283 Bands und DJs um einen Auftritt beworben. Auch für dieses Jahr hat es trotz der Coronaumstände laut Ehinger wieder viele Anfragen gegeben – insgesamt 90 Bewerbungen gab es.

Neu im Programm ist auf einer zweiten Bühne am Samstag zusätzliche Unterhaltung. Während der Umbauphasen der Bands auf der Hauptbühne treten dort Nahi und Demian aus der Nähe von Altshausen auf. Sie bieten Musik und Poesie – improvisierte sowie geprobte Handpanpassagen, Gitarrenklänge und musikalisch untermalte Gedichte.

Die Hauptbühne wurde laut Ehinger umgebaut und dieses Jahr neu angeordnet im Wald, sodass die Stimmung der Natur besser zur Geltung kommt.

Vorfreude ist groß

Die Planungen für das diesjährige Waldstock, das bald seit 40 Jahren den Grillplatz nahe Gaisbeuren in ein Open-Air-Festivalgelände verwandelt, konnten aufgrund der Pandemie nicht so früh starten wie gewöhnlich.

„Lange war es unklar, ob es stattfinden kann.“

„Die Spannung nach der Pause ist groß und die Freude ebenfalls“, sagt Ehinger. Ob die für das Festival bekannte Stimmung wieder genauso ausgelassen sein wird wie vor der Covid-Zwangspause, werde sich zeigen.

Das „Waldstock“-Festival startet am Freitag, 5. August, mit der DJ-Nacht. (Foto: Verein „Waldstock e.V.“)

„Auf dem Stadtfest waren die Leute meiner Wahrnehmung nach etwas verhaltener als sonst, weil man so viele Menschen und das Feiern nicht mehr so gewohnt ist. Wir gehen aber davon aus, dass die Stimmung im Wald auch dieses Jahr wieder besonders sein wird, auch wenn wir mit etwas weniger Besuchern rechnen als sonst“, so Ehinger weiter.

Kostenexplosion: Organisatoren müssen mehr Geld ausgeben

Weil laut Ehinger „alles teurer“ geworden ist und somit auch die Gesamtkosten für das Festival, entfällt in diesem Jahr der Donnerstag mit Kleinkunst und Kabarett. Alleine die Preise für die Dixi-Toiletten seien um 34 Prozent gestiegen.

Logistisch ist das Festival ohnehin anspruchsvoll, da im Wald beispielsweise auch für Strom und Wasser gesorgt und alles erst aufwändig dorthin transportiert werden muss.

Das „Waldstock“-Festival beim Grillplatz im Wald nahe Gaisbeuren findet nach der Coronapause am 5. und 6. August statt. (Foto: Sebastian Ehinger)

Das Festival verursacht jährlich 25 000 Euro an Kosten. Durch den Getränkeverkauf, Spenden und Festival-Bändchen werde der Betrag wieder erwirtschaftet, wie Ehinger erläutert.

Wegen Waldbrandgefahr gilt Rauchverbot

Auch in diesem Jahr hat der Verein wieder ein Sicherheitskonzept erstellt, denn es gilt akute Waldbrandgefahr, auf die mehrere Hinweisschilder auf den Zufahrtswegen und dem Gelände hinweisen werden. Viele Feuerlöscher stehen laut Ehinger auf dem Gelände bereit, zudem würden Helfer regelmäßig Rundgänge über das Gelände laufen und nach dem Rechten sehen.

Auf dem Festivalgelände, entlang der Wiesen und auf den Wegen durch den Wald gilt aufgrund der Brandgefahr Rauchverbot. Lediglich die Grillstelle selbst ist diesbezüglich eine Grauzaune. Die Organisatoren rund um Ehinger hoffen, dass sich die Besucher des Festivals allgemein „vernünftig“ verhalten und die Waldbrandgefahr im Hinterkopf behalten.