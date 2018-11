Waldsees Volleyballer haben Heimspiele

Die beiden ersten Volleyball-Mannschaften der TG Bad Waldsee spielen an diesem Wochenende zu Hause. Die Frauen empfangen in der Oberliga am Samstagabend den TSV G.A. Stuttgart II, die Männer haben in der Regionalliga am Sonntagnachmittag den FT Freiburg II zu Gast.

Regionalliga: Die Bad Waldseer haben sich in der Regionalliga mit dem Auswärtssieg in Karlsruhe wieder auf den dritten Tabellenplatz vorgearbeitet und möchten diesen zum Abschluss der Hinrunde mit einem Heimsieg gegen den FT Freiburg II verteidigen. Die Gäste kommen als Tabellenschlusslicht nach Oberschwaben. Die Freiburger zu unterschätzen könnte sich aber schnell als Fehler erweisen. Die Freiburger haben auch in dieser Saison viele junge badische Auswahlnachwuchsspieler in ihrem Kader, die an höhere Aufgaben herangeführt werden sollen.

Erst zwei Punkte auf dem Konto

Entsprechend hat die junge Mannschaft durchaus Regionalliganiveau, kann dieses bislang aber – dem Alter geschuldet – nicht konstant über ein ganzes Spiel halten. So stehen immer wieder knapp verlorene Sätze und Spiele zu Buche, sodass bisher erst zwei Punkte auf dem Freiburger Konto stehen. Die TG-Volleyballer haben in ihrer zweiten Regionalligasaison bislang eine starke Hinrunde gespielt und können diese mit einem Heimsieg glänzend abschließen. Die Vorgabe von Trainerin Evi Müllerschön wird es sein, die junge Gästemannschaft konsequent zu beschäftigen und unter Druck zu halten. Spielbeginn ist am Sonntag um 16 Uhr in der Eugen-Bolz-Sporthalle.

Frauen-Oberliga: Bereits am Samstagabend um 19 Uhr empfangen die Frauen der TG Bad Waldsee in der Oberliga den TSV G.A. Stuttgart II. Die Gäste rangieren aktuell einen Rang hinter dem Team von TG-Trainer Jan Herkommer auf dem achten Tabellenplatz, entsprechend wichtig ist diese Partie für die Waldseerinnen. Mit einem Erfolg könnte die TG wichtige Punkt im Kampf um den Klassenerhalt sichern und ein kleines Punktepolster auf die Stuttgarter aufbauen. Für Spannung ist also gesorgt – die bisherigen Ergebnisse lassen durchaus auf ein spannendes, ausgeglichenes Spiel schließen.

Nachwuchsteams im Einsatz

Desweiteren sind bei der TG beide Bezirksligamannschaften und die Männer III in der B-Klasse im Einsatz. Die Männer II haben unter der Woche das Nachholspiel gegen den Tabellenführer SCC Tübingen in den Sätzen äußerst knapp mit 0:3 verloren und versuchen, den zweiten Tabellenplatz am Samstag ab 15 Uhr in Pfullingen zu verteidigen. Zeitgleich spielt die junge dritte Mannschaft in Bad Wurzach. Am Sonntag treffen die Bezirksligafrauen ab 10.30 Uhr in der Eugen-Bolz-Sporthalle auf Tabellenführer TSG Eislingen und den VC Baustetten II. Die Bad Waldseer U16-Junioren versuchen am Sonntag ab 13 Uhr in Friedrichshafen gegen den VfB II und den TV Kressbronn an die gute Leistung der vergangenen Woche anzuknüpfen.