Waldsees Bürgermeister kritisiert Teile des „Lockdown light“

Auch Bad Waldsees Bürgermeister Matthias Henne kritisiert Teile der Corona-Maßnahmen während des anstehenden „Lockdowns light“. In einer Pressemitteilung heißt es wörtlich: „Den Appell von mehr als 30 Oberbürgermeistern, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern an Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Theater, Oper, Kino, Gastronomie, Hotellerie und Cafés während des „Lockdown light“ nicht zu schließen, diesen unterstützt auch Bürgermeister Matthias Henne. Er hat leider erst im Nachgang von der Aktion erfahren und konnte daher den Brief nicht mit unterzeichnen.“

Deshalb wolle er auf diesem Wege zum Ausdruck bringen, dass er sich dem Schreiben in vollem Umfang anschließt und sich ausdrücklich bei der örtlichen Gastronomie, der Hotellerie, den Cafés, den Veranstaltern von Kunst- und Kulturveranstaltungen und dem Seenema für ihren hohen Einsatz und ihr Engagement in den letzten Monaten bedanke, insbesondere auch für die Erstellung, Umsetzung und Einhaltung ihrer Hygienekonzepte. Auch Bürgermeister Henne ist laut Pressemitteilung der festen Überzeugung, dass Kunst, Kultur und Gastronomie das Leben in unseren Städten wesentlich ausmachen, gerade und ganz besonders in dieser schwierigen Zeit.

„Unsere Gastronomen und Veranstalter haben aufwendige Hygienekonzepte erstellt und halten diese strikt ein. Sicherlich hätten sich weitere und zusätzliche Alternativen zu einer Schließung finden lassen. Unserer Gastronomen und Kulturschaffenden sind schließlich ideenreich. Den Lockdown stelle ich nicht infrage, da dieser angesichts der extrem steigenden Zahl an Covid19-Infizierten auch nötig ist. Ich appelliere deshalb an alle: Nehmen Sie das Coronavirus ernst und halten Sie sich an die Vorgaben. Lassen Sie uns hoffnungsvoll und voller Zuversicht auf den Adventsmonat Dezember blicken“, wird er abschließend in der Pressemitteilung zitiert.