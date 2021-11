Waldsees Bürgermeister genervt von Kommunikation zum Krankenhaus

Dass die Stadt Bad Waldsee auf ihre Resolution vom 25. Oktober für den Erhalt des Waldseer Krankenhauses in seiner bisherigen Form noch keine Rückmeldung erhalten hat vonseiten des Landrates, des OSK-Aufsichtsrates und des Kreistages nervt Bürgermeister Matthias Henne offenbar gewaltig.

Schlechte Kommunikation

Unter Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ kritisierte das Stadtoberhaupt während der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Mittwoch im Haus am Stadtsee nochmals die „schlechte Kommunikation der Entscheidungsträger mit der Stadt Bad Waldsee bei diesem für alle unsere Bürgerinnen und Bürger so wichtigen Thema“. Nachdem Stadt- und Kreisrat Bernhard Schultes einhakte und informierte, dass dem Kreistag besagtes Papier bis dato noch gar nicht zugestellt worden sei, bekundete Henne, dies umgehend nachzuholen.

Kluge Abwägung gewünscht

„Der bevorstehende Beschluss unser Krankenhaus betreffend sollte klug abgewogen werden, um die Gesundheitsversorgung der Menschen auch im Raum Bad Waldsee zu sichern und wir erwarten, dass die interessierte Öffentlichkeit bei der Kreistagssitzung am 16. November entsprechende Informationen erhält“, so der Bürgermeister dazu abschließend. Wie berichtet, haben sich Stadt, Gemeinderat und Städtische Rehakliniken in einer gemeinsamen Resolution gegen die geplante „Amputation“ der OSK-Akutklinik in der Kurstadt zur Wehr gesetzt und den Erhalt der Chirurgie gefordert.