Waldseerin holt Silber bei Fotowettbewerb

Beim alljährlichen Wettbewerb des Fotokreises Oberschwaben-Bodensee (FOB) hat Marianne Krauß aus Bad Waldsee den zweiten Platz in der Einzelwertung belegt. Unter 98 eingereichten Fotos zum Thema „Schattenspiele“ überzeugte ihre Sportaufnahme die Juroren Felix Kästle, Georg Kliebhan und Markus Leser. Das teilt der Fotoclubnun in einer Pressemitteilung mit.

Beim Vereinsthema „Die Stadt leuchtet“ hatten sich zwölf Clubs mit insgesamt 120 Aufnahmen beteiligt; die Waldseer landeten auf Platz sieben. Die Preisverleihung fand dann im Rahmen des oberschwäbischen Fototages statt, der von den Fotofreunden Riedlingen ausgerichtet wurde.

Die Zweitplatzierte der Einzelwertung, Marianne Krauß (Jahrgang 1950) ist gebürtige Berlinerin und seit Mitte 2017 Mitglied im Fotoclub Bad Waldsee. „Die monatlichen Treffen mag ich sehr gerne. Ob Bildbesprechungen, interne Wettbewerbe oder Erfahrungsaustausch in freundlich-lockerer Atmosphäre, man kann immer ein bisschen dazu lernen“, erklärt die Hobbyfotografin.

An ihre erste Kamera, eine Agfa Click, kann sie sich noch gut erinnern. Die berufliche Tätigkeit am Elektronenmikroskop und die Entwicklung dieser Bilder in der Dunkelkammer verstärkte das Interesse an der Fotografie. Mit Einführung der Digitalfotografie kam die Bildbearbeitung am PC hinzu.

Festhalten, was beeindruckt

Ein eindeutiges Lieblingsmotiv hat die Ruheständlerin nicht, sie hält alles fest, was sie beeindruckt, egal ob Menschen, Tiere, Pflanzen, Landschaft oder Architektur. In letzter Zeit üben Bauwerke, die dem Verfall preisgegeben sind, sogenannte „Lost places“ eine besondere Faszination auf die Hobbyfotografin aus. „Was würden diese verblühten Schönheiten erzählen, wenn sie reden könnten...“, lauten ihre Gedanken zu diesen Orten.