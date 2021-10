Waldseer Zunftmeister: „Wir wollen die Fasnet in Präsenz durchführen“

Die Hästräger sollen in der Fasnet 2022 wieder auf den Straßen und in Sälen feiern dürfen. Das wurde bei der Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) am vergangenen Wochenende in Engen deutlich. Die Waldseer Narren hoffen also auf eine Live-Fasnet in Bad Waldsee. Ob das so ist?

Wolfgang Heyer hat bei Zunftmeister Roland Haag (56) nachgefragt.

Herr Haag, bei der VSAN-Sitzung wurde deutlich, dass die Fasnet 2022 live durchgeführt werden soll. Wird es in Bad Waldsee - nach der coronabedingten Pause in diesem Jahr – also nächstes Jahr wieder ein buntes Treiben in den Gassen der Altstadt geben?

Ich hoffe, dass es so ist. Wir planen zum aktuellen Zeitpunkt mit der vollen Fasnet und stimmen uns dann zu gegebener Zeit darüber ab, was möglich ist und was nicht. Wir gehen aber davon aus, dass wir die Fasnet durchführen können – die Impfquote ist ja hoch.

Sollen alle Veranstaltungen stattfinden?

Nach heutigem Stand: ja. Wir wollen die Waldseer Fasnet, so wie wir sie kennen, möglichst in Präsenz durchführen und schauen dann, ob wir davon etwas abspecken müssen. Geplant sind Bälle, Umzüge und die Hauptversammlung an Dreikönig. Bei der kommenden Hauptversammlung wollen wir dann auch die coronabedingt ausgefallene Versammlung nachholen.

Die Hauptfasnet wird Ende Februar gefeiert. Reicht die Vorbereitungszeit für Narrensprünge mit auswärtigen Zünften und für Fasnetsbälle überhaupt aus?

Wir haben nächstes Jahr kein Landschaftstreffen und keine Freinacht. Die Waldseer Fasnet ist von der Organisation her für unser Orga-Team machbar. Beim Großen Narrensprung wären auswärtige VSAN-Zünfte dabei und die haben wir bereits eingeladen und informiert.

Sollte es möglich sein, dass sie kommen können, werden die Teilnehmer – je nachdem, was dann gilt – auf 2G oder 3G hin überprüft. Sollten auswärtige Zünfte nicht dabei sein können, feiern wir eben zwei Mal Hausfasnet mit den Waldseer Masken.

Und finanziell stellt die späte Planung auch kein Problem dar?

Wir müssen nicht groß in Vorleistung gehen. Klar mussten wir schon Umzugs-Pins bestellen. Aber zur Not verwenden wir die ein Jahr später. Außerdem arbeiten wir schon seit Jahren mit den Kapellen und Musikgruppen zusammen. Wir kennen uns und reagieren spontan auf die Dinge, die auf uns zukommen.

Mit Blick auf die mögliche Live-Fasnet heißt das aber auch, dass das Motto am 11. November wieder live auf der Hochstatt verkündet wird, oder?

Genau. Zum heutigen Stand können wir die Fasnet im Freien auf der Hochstatt einläuten. Das werden wir in unserer Sitzung am 21. Oktober endgültig besprechen. Leider wird es nach dem Programm und der Mottoverkündung auf der Hochstatt keinen Rundgang um den Stock geben. Die Veranstaltung ist dann beendet und jeder kann für sich noch einkehren gehen.

Welchen Wunsch haben Sie für die Fasnet 2022?

Dass sie stattfindet (lacht). Aber auch, dass alle gesund bleiben und sich alle aufeinander verlassen können. Ich hoffe einfach, dass es bis dahin einen Fasnetsvirus gibt und keinen anderen.