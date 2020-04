Waldseer Weltladen sammelt für Misereor

Der Weltladen Bad Waldsee hat in den beiden Wochen vor Ostern sein gesamtes Osterschokoladeangebot zugunsten von Misereor verkauft. Da das traditionelle Fastenessen infolge der Corona-Krise ausfallen musste, wollten die Mitarbeiter Misereor trotzdem eine Spende zukommen lassen. Somit gab es Schokolade statt Eintopf, wie der Weltladen mitteilt.

Die Kunden hätten das Angebot begeistert angenommen, am Dienstag vor Ostern sei sämtliche Osterschokolade ausverkauft. Viele Kunden haben deutlich mehr als den regulären Preis für ihren Einkauf bezahlt. Am Ende kamen 758,80 Euro für die Misereorkasse zusammen. Der Vorstand der AG Eine Welt hat beschlossen, den Betrag aus der Vereinskasse aufzurunden und 800 Euro an Misereor überwiesen.

Infolge des Coronavirus müssen zahlreiche Menschen auf der Erde, die kaum oder keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung oder Medikamenten haben, mit weitaus dramatischeren Folgen bei der Pandemie rechnen. So haben laut Mitteilung des Weltladens Firmen in Bangladesh oder Kambodscha Kleidung genäht, die in Deutschland gerade nicht verkauft werden kann. Die Modelabels haben die Aufträge gestoppt, es finden keine Arbeit in den Nähfabriken statt. Näher werden entlassen. Lohnfortzahlung, Arbeitslosenversicherung und ähnliches gibt es in solchen Ländern nicht. Sobald es wieder möglich ist, wird der Weltladen eine Aktion zum Lieferkettengesetz starten, um die Situation der Produzenten im globalen Süden dauerhaft zu verbessern.