Waldseer Wahrzeichen erstrahlen in rotem Licht

An der bundesweiten Aktion „Night of light“ hat sich auch Johannes Knoll aus Bad Waldsee mit seiner Firma „Knoll Veranstaltungstechnik“ beteiligt. Da die Fassade des Waldseer Rathauses just am Montag komplett eingerüstet wurde, war das rote Licht nicht nur am Rathaus zu sehen, sondern auch auf das Kornhaus gerichtet und selbst der Wurzacher Torturm erstrahlte gestern in rotem Licht. Ziel der bundesweiten Aktion war es, auf die Situation der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen, die durch die Corona-Krise am Boden liegt. Die Teilnehmer der „Night of light“ beleuchteten in der Nacht von Montag auf Dienstag deutschlandweit in mehr als 250 Städten Eventlocations, Spielstätten, Gebäude und Bauwerke mit rotem Licht. Foto: Dietmar Hermanutz