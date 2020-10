Waldseer Volleyballerinnen klettern mit drei Punkten auf Rang zwei

Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer über drei Sätze hervorragenden Abwehr haben die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee 3:0 (25:17, 25:16, 25:23) gegen die bis dato ungeschlagene TSG Reutlingen gewonnen und den zweiten Sieg im dritten Saisonspiel eingefahren.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bleiben auch im Waldseer Volleyball nicht ohne Wirkung. Sowohl die TG (neben Kapitänin Laura Weber fehlte auch Klara Röttger) als auch die Gäste aus Reutlingen (reisten nur zu sechst an) gingen geschwächt in das Oberliga-Duell. Zudem fand das Spiel vor leeren Rängen statt. Zumindest im Livestream konnten die Fans die Partie jedoch verfolgen – und sahen einen fulminanten Start der Waldseerinnen. Nahezu ohne Eigenfehler gegen die ebenfalls stark spielenden Gäste agierte die TG druckvoll im Angriff und Aufschlag. Mit Problemen in der Annahme schafften es die Gäste nicht, die ebenfalls starke Abwehr der Waldseerinnen in Gefahr zu bringen. So zeigte die TG den wohl besten Satz der Saison und ging verdient mit 1:0 in Führung.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs ließ die Konzentration bei beiden Teams nach. Fehler auf beiden Seiten des Netzes führten zu einem ausgeglichenen Spielverlauf, ehe die TG sich zur Mitte des Satzes aus einer weiterhin sehr starken Annahme etwas absetzen konnte. Auch im Angriff punkteten die Waldseer Frauen nun wieder öfter, was in einem komfortablen 21:14-Vorsprung mündete. Diesen ließen sich die TG-Damen nicht mehr nehmen und gewannen auch den zweiten Durchgang ungefährdet.

Von dem 2:0-Satzrückstand ließen sich die Gäste jedoch nicht beeindrucken. Mit weniger Fehlern und mehr Druck im Angriff brachten sie die Waldseerinnen vermehrt in Bedrängnis. Diese wiederum hatten nun Probleme in der Annahme und machten auch im Angriff seltener Punkte. Ein Spiel auf Augenhöhe entwickelte sich, bei dem sich keine Mannschaft mehr als zwei Punkte absetzen konnte. Zum Ende des Satzes schienen die Gäste, mit starken Angriffen die Oberhand zu bekommen. Die TG wehrte sich jedoch beim Stand von 19:21 gegen den drohenden Satzverlust und ging ihrerseits mit einer Fünf-Punkte-Serie mit 24:21 in Führung. Den dritten Matchball verwandelten die Waldseerinnen schließlich zum verdienten 3:0-Sieg. Dank der nächsten drei Punkte kletterte die TG auf Rang zwei der Oberliga-Tabelle.