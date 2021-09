Waldseer Triathleten am Alpsee erfolgreich

Lange ist es her, dass die Triathleten der TG Bad Waldsee wieder an einer Startlinie eines großen Sport-Events stehen konnten. Gleich vier von ihnen machten sich, wie weitere 2200 Starter, auf den Weg zur 38. Auflage des Allgäu-Triathlons. Die beste Leistung lieferte Tobias Schanne ab.

Am Alpsee standen 1900 Meter Schwimmen, 85 Kilometer Radfahren (mit 1260 Höhenmetern) und 20 Kilometer Laufen auf dem Programm. Julia Arnegger ging als Erste der Waldseer Gruppe ins Wasser, ihr folgten in Abständen Louis Grünvogel, Peter Harsch und Tobias Schanne. Nach 33:05 Minuten kam Grünvogel aus dem aufgewühlten Alpsee, Arnegger benötigte 36:03 Minuten, Harsch 34:59 Minuten und Schanne 34:41 Minuten für die Schwimmstrecke.

Ohne Sturz durch die hügelige Landschaft

Kaum auf dem Rad, ging es den berühmten und berüchtigten Kalvarienberg mit etwa 14 Prozent Steigung hoch und hier kam es zu der ersten Überraschung und Motivation, da hier extra angereiste TG-Sportler am Streckenrand lautstark anfeuerten. Wegen des Regens war die Radstrecke in der ersten Runde noch sehr nass und somit bei den Abfahrten mit gebührendem Respekt zu bewältigen. In der zweiten Runde war die Radstrecke weitestgehend abgetrocknet, jedoch aufgrund der vielen Starter aus den verschiedensten Distanzen auch sehr voll.

Nach rund 2:32 Minuten wechselte Grünvogel als erster TG-Triathlet auf die Laufstrecke, kurz darauf folgte Schanne. Auch Arnegger und Harsch kamen ohne Sturz durch die hügelige Landschaft des Allgäus.

Die Laufstrecke führte von Bühl etwa sieben Kilometer bis zum Wendepunkt nach Trieblings am Alpsee entlang. Nach 14 Kilometern kam der sogenannte Kuhsteig – hierbei handelt es sich um einen Steig mit bis zu 24 Prozent Steigung auf 150 Metern Länge. Aufgrund des nächtlichen Regens machte den Triathleten nicht nur die Steigung zu schaffen, sondern auch der schmierige Untergrund. Oben angekommen, ging es kurz bergab und dann fünf Kilometer lang ins Ziel.

Schanne bewältigte die Radstrecke in 1:25 Stunden, damit war er schnellster Waldseer. Insgesamt blieb aber Louis Grünvogel ein paar Minuten vor ihm. Er landete nach 4:41,24 Stunden auf dem 52. Gesamtplatz bei den Männern und erreichte Platz elf in der AK25, Schanne kam auf 4:45,16 Stunden (Gesamtplatz 67 bei den Männer, Platz drei in der AK45), danach Arnegger (5:23,35 Stunden, Gesamtplatz 21 bei den Frauen, Sechste in der AK25), schließlich Peter Harsch (5:40,36 Stunden, Gesamtplatz 463 bei den Männern, Platz 97 in der AK35).