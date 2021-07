Waldseer Suppenküche Klosterstüble öffnet wieder am 5. Juli

Nach acht Monaten Corona-Auszeit kann die Waldseer Suppenküche Klosterstüble, Klosterhof 1 (Eingang 5) am Montag, 5. Juli, wieder öffnen. Somit gibt es wöchentlich von Montag bis Freitag in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr das Essen aus der Küche der Reutener Franziskanerinnen. Neben Personen mit Berechtigungsschein des Sozialamts (zwei Euro) sind auch Normalzahler (fünf Euro) willkommen. Um wieder disponieren zu können, ist eine Terminbestätigung von Vorteil (Rudi Heilig, Telefon 07524 / 56 08).

In der Corona-Zeit war der Verein laut Pressemitteilung nicht untätig. So haben mit einer Gutschein-Ausgabe der Risstal-Metzgerei vielen Personen mit einem Berechtigungsschein ein Menü geboten bekommen. Auch wurde der Kolping-Sozialladen „Solisatt“ über Monate hinweg mit Lebensmittel-Spenden (unter anderem Obst, Kartoffeln, Eier, Teigwaren) ausgestattet. Des Weiteren unterstützte der Verein Personen bei Vorlage eines Landesfamilienpasses beim Kauf einer Saisonkarte fürs städtische Strand- und Freibad. Zugenommen haben in der Corona-Zeit auch viele Hilfsanfragen. In Zusammenarbeit mit der SZ-Nothilfe und auch Stiftungen konnte nach Sichtung von Unterlagen so manche prekäre Lage gelindert werden.