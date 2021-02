Waldseer Stadtverwaltung und Stadt-Akteure machen sich bereit für Wiederöffnung

Einzelhändler, Gastronomen und Kulturschaffende hoffen auf baldiges Ende des Lockdowns. Daher haben sich betroffene Stadt-Akteure und die Stadtverwaltung unter dem Motto „Bad Waldsee blüht auf“ zum Ideenaustausch getroffen.

Wie aus der städtischen Pressemitteilung hervorgeht, haben Bürgermeister Matthias Henne und die erste Beigeordnete Monika Ludy zum Gespräch eingeladen und sich mit Vertretern aus den Bereichen Handel (Ingrid Wölflingseder), Gastronomie und Hotellerie (Berthold Schmidinger), Kultur (Hans Ehinger), städtisches Ordnungsamt (Margit Geiger) und Wirtschaft, Tourismus und Kultur (Walter Gschwind und Shqipe Karagja) ausgetauscht. „Wir wollen mit Blick in die Zukunft gemeinsam erarbeitete Perspektiven für eine Wiederbelebung unserer Altstadt anbieten. Wir möchten uns auf einen gemeinsamen Fahrplan einigen und unsere Kräfte bündeln, um möglichst viele Synergien zu schaffen“, wird Henne zitiert.

Shopping, Genuss und Kultur

Alle Beteiligten seien sich einig, mit einem gemeinsamen Vorgehen, ein attraktives Paket für die Öffnung der Innenstadt schnüren zu können. Dazu möchte man regelmäßig im Austausch bleiben und weitere Ideen entwickeln, zumal bereits das erste Treffen einen erfolgsversprechenden Strategieentwurf geliefert habe. Hierbei sollen der Erlebnisraum und die Aufenthaltsqualität der Innenstadt durch die Kombination von Shopping, Genuss und Kultur inszeniert werden. Konkret möchte man an Frei- und Samstagen mit regionalen Straßenkünstlern, Musikern, Musikvereinen und Künstlern kleine Höhepunkte an verschiedenen Plätzen setzen. Der Handel könne flexible Öffnungszeiten bis in den Abend hinein anbieten. Das kulinarische Angebot der Gastronomen mit ihren erweiterten Außenbewirtungsplätzen runde das Gesamtpaket ab.

Günstiges oder kostenfreies Parken

Unterstützt würden diese besonderen Aktionstage durch „eine spezielle Gestaltung der Parkgebühren im Stadtbereich“. So sei denkbar, dass an diesen Tagen das Parken vergünstigt oder kostenfrei ermöglicht wird. Über diese Aktionstage hinaus werde die Stadtverwaltung wieder die Sondernutzungsflächen unbürokratisch erweiterbar machen und die Gebühren erlassen. „Den Zeitplan gibt das Virus vor. Die Aktion beginnt sobald der rechtliche Rahmen der Corona-Maßnahmen dies zulässt. Daher müssen wir auch hier weiter auf Sicht planen und Flexibilität und Anpassungsfähigkeit beweisen“, wird Ludy zitiert.