Waldseer Stadtseniorenrat geht die Digitalisierung an

Lob und Kritik hat der Vorsitzende des Stadtseniorenrats, Helmut Brecht, bei der Mitgliederversammlung im katholischen Gemeindehaus am Donnerstag geäußert. Vor rund 100 Mitgliedern machte er sich zudem für die Digitalisierung im Stadtseniorenrat stark.

„Im letzten Jahr hatten wir vergeblich versucht den Fahrkartenverkauf in Bad Waldsee zu retten, aber gegen die Argumente sowohl des Reisebüros als auch der Stadtverwaltung waren wir machtlos“, erklärte Brecht und fügte als positive Botschaft hinzu, dass am Bahnhof von der Bahn noch ein Container mit Video-Schalter aufgestellt wird. Großes Unverständnis äußerte Brecht außerdem an der Reaktion der Leitung der Kurbetriebe, die das Auslegen der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift des Landessenionrenrats nicht wünschte. „Es sind ja nicht nur junge Menschen hier zur Kur oder Reha, sondern auch die ältere Generation ist vertreten, die die Zeitschrift sicher gerne gelesen hätte. Wir haben das zur Kenntnis genommen, verstehen kann ich das allerdings bis heute nicht“, fand der Vorsitzendes klare Worte.

Lob gab es für die Unterstützung vonseiten der Verwaltung und die Bereitschaft zu Gesprächen. Positiv hervorgehoben wurde außerdem die „Konzeption zur Verbesserung der Barrierefreiheit in der Altstadt“, die auch unter Mithilfe des Stadtseniorenrats zustande kam. „Wir hoffen, demnächst nun die weiteren Schritte in diesem Verfahren zu unser aller Wohl zu erfahren“, sagte Brecht.

Der Vorsitzende stimmte die Mitglieder auch auf die bevorstehende Digitalisierung innerhalb des Stadtseniorenrats ein und ließ wissen, dass Einladungen zur Mitgliederversammlung per Post verschickt werden, sofern keine E-Mail-Adresse vorliegt. Alle anderen zusätzlichen Informationen könnten aus Kosten- und Zeitgründen nur noch per E-Mail erfolgen. Exemplarisch nannte er den Betrag von 200 Euro für die Versendung der aktuellen Versammlungseinladungen, die außerdem knapp fünf Stunden in Anspruch genommen hätte. „Wenn wir alle E-Mail hätten, dann wären die Einladungen in fünf bis zehn Minuten weg“, betonte Brecht und bat darum, sich auf die neue Kommunikation einzustellen. „Wir müssen da mit der Zeit gehen.“ Und wer selbst kein Internet oder keine E-Mail-Adresse habe, der könnte bei der Verwandtschaft deren Adresse erfragen und sich die Infos dorthin schicken lassen.

Weiterhin erfreulich ist der Zuspruch bei den monatlichen Sprechstunden. „Bei der letzten Sprechstunde waren sogar 46 Mitglieder anwesend“, zeigte Brecht das große Interesse auf und kam auf die nächsten Termine zu sprechen. So beteiligt sich der Stadtseniorenrat an der Aktionswoche Inklusion im Mai und ist Ende Mai wieder mit einem Info-Stand auf dem Wochenmarkt vertreten. „Mit unseren Wanderungen haben wir schon begonnen. Treffpunkt ist immer jeden dritten Donnerstag im Monat um 14 Uhr vor der Stadthalle“, lud Brecht zu den rund ein- bis zweistündigen Wanderungen ein.

Nicht zuletzt wurde bei der Versammlung die Vorsorge- und Notfallmappe und SOS-Notfalldose angesprochen, die den Sanitätern im Ernstfall eine große Hilfe sind. Zum Ende hin wurde das Vorstandsteam – neben Brecht gehören Marianne Ploil, Franz Bendel, Herbert Ploil und Erich Zaiser dem Vorstand an – einstimmig wiedergewählt.