Waldseer Stadtrat Roland Schmidinger legt sein Mandat nieder

Mit Roland Schmidinger wird ein weiterer Waldseer Stadtrat vor Ablauf der Legislaturperiode aus dem Gemeinderat ausscheiden. Dies bestätigte das 59-jährige Mitglied der Fraktion Freie Wähler am Dienstag von seinem Urlaubsort aus gegenüber der SZ.

Der Stadtrat führt für diesen Schritt nach 14-jähriger Zugehörigkeit zum Gremium „eine berufliche Verdichtung mit Terminen an bald sieben Tagen in der Woche“ ins Feld. Seine Arbeit als gesetzlicher Betreuer erfordere eine derart große zeitliche Präsenz, dass es ihm nicht mehr möglich sei, die ehrenamtliche Tätigkeit im Rathaus so fortzuführen, wie es seinem persönlichen Anspruch entspreche.

Sein Rückzug ein gutes halbes Jahr vor den nächsten Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 mache der potentiellen Nachrückerin auf der Liste der Freien Wähler eine entsprechende Einarbeitung in das Feld der Kommunalpolitik möglich mit Option auf eine weitere Kandidatur. Für den Kreistag möchte Schmidinger nach 25-jähriger Zugehörigkeit am 26. Mai 2019 allerdings nochmals antreten. Zudem bleibt er Vorsitzender des Stadtverbandes der Freien Wähler in Bad Waldsee.

Der Verwaltungsausschuss befasst sich in öffentlicher Sitzung am Dienstag, 6. November, ab 18 Uhr im Waldseer Rathaus mit dem Antrag Schmidingers auf Ausscheiden aus dem Gremium.