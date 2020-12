Waldseer Stadtflüsterer spenden 410 Euro an den Kinderschutzbund

An drei Tagen in der Fasnet sind die Waldseer Stadtflüsterer unterwegs und besuchen öffentliche Gebäude sowie Fasnetshäuser in Bad Waldsee. Ihre Kennzeichen sind Hüte mit verschiedenen Gebäuden Bad Waldsees. Sie besuchen auch Geschäfte, die sich auf närrische Gruppen freuen und erzählen, was im Städtle passiert.

Für ihre gelungenen Sprüche erhalten die Stadtflüsterer oft einen Obolus, der alljährlich für eine guten Zweck verwendet wird, teilt der Kinderschutzbund weiter mit, der dieses Jahr bekam eine Spende von 410 Euro bekam, die von Michael Noppenberger, Vertreter der Stadtflüsterer, an Walter Ritter, Vorsitzender des Kinderschutzbundes, überreicht wurde. Das Geld ist für die Mitfinanzierung der Waldwoche im Tannenbühl für rund 15 Kinder aus bedürftigen Familien gedacht.