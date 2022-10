Waldseer Stadtbücherei sucht jugendliche Videospiele-Tester

Wer zwischen 12 und 16 Jahre alt ist und Lust hat, gemeinsam mit anderen Jugendlichen Tests zu Videospielen zu schreiben, ist in der Stadtbücherei Bad Waldsee genau richtig. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Im dritten Obergeschoss der Stadtbücherei besteht an drei Terminen die Möglichkeit, aktuelle Spiele für die Nintendo Switch zu spielen und gemeinsam zu besprechen. Die fertigen Tests werden dann auf der Stadtbücherei-Webseite veröffentlicht. Für jeden fertigen Test dürfen die Tester gratis ein Spiel oder eine DVD aus dem Bestand ausleihen. Bereits jetzt findet man auf der Webseite Tests zu Lego Star Wars, Mario Party Superstars und weiteren Titeln.

Bei jedem Termin können maximal fünf Personen teilnehmen. Anmeldung per E-Mail an stadtbuecherei@badwaldsee.de, telefonisch unter 07524 / 49857 oder direkt in der Stadtbücherei vorbei kommen.

Die aktuellen Termine: 18. Oktober, 25. Oktober und 8. November, jeweils von 16 bis 17 Uhr.