Waldseer Sportler für Ehrung melden

Im Frühjahr 2023 werden nach Möglichkeit wieder Sportler, die in Bad Waldsee wohnen oder 2022 für einen Bad Waldseer Sportverein aktiv waren, geehrt. In einer Pressemeldung fordert die Stadtverwaltung dazu auf, Anträge auf Ehrung in den nächsten Wochen, spätestens jedoch bis zum 15. Februar 2023, beim Vorsitzenden der Sportgemeinschaft, Markus Fürst, oder über die Sportgemeinschaft abzugeben.

Ein Formblatt zur Meldung ist online auf www.sgbadwaldsee.de/ehrung verfügbar. Es wird gebeten, bei der Meldung alle Daten anzugeben – unter anderem Anschrift und Alter sowie die genaue Bezeichnung des Wettbewerbs und die Platzierung. Die Voraussetzungen für eine Ehrung sind ebenfalls auf der genannten Internetseite zu finden.

Geehrt werden laut Meldung herausragende sportliche Ergebnisse und Wettbewerbsteilnahmen, die von offiziellen Sportbünden – etwa dem WLSB – ausgeschrieben beziehungsweise anerkannt sind.