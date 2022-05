Waldseer Schwanennest erneut mit Fahrrad und Steinen beworfen

Es ist nicht zu fassen: Das Schwanennest im Waldseer Stadtsee ist in der Nacht zum Mittwoch zum zweiten Mal kurz hintereinander mit einem Fahrrad und mit großen Steinen beworfen worden.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde durch diese sinnfreie Tat nicht nur der Sichtzaun beschädigt. Dieses Mal sind offenbar auch einige Eier in Mitleidenschaft gezogen worden. Immerhin blieben die Tiere unverletzt.

OB Matthias Henne betonte, dass er solch einem „niederträchtigen, sinnlosen und aggressiven Handeln mit totalem Unverständnis“ gegenüberstehe. Die Stadt erstatte nun bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung und wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zudem werde eine Überwachungskamera beim Nest angebracht, um weitere Übergriffe zu verhindern.

Schwäne mit Fahrrad beworfen

Schon am Dienstagmorgen zeigten sich zwei SZ-Leser entsetzt darüber, dass in der Nacht zum Dienstag ein Herrenfahrrad als Wurfgeschoss herhalten musste, um die beiden Schwäne in ihrem Brutverhalten zu stören oder gar zu verletzen.

Nach der zweiten Tat in der Nacht zum Mittwoch ist der Ärger darüber auch im Waldseer Rathaus nochmals größer geworden, wie die kommunale Pressestelle informierte. Am frühen Morgen hatten Mitarbeitende des städtischen Baubetriebshofes bei einem Kontrollgang am Uferweg die Hinterlassenschaften der unbekannten Täter im Nest entdeckt: große Steine und wieder ein Herrenrad, mit denen die stattlichen Wasservögel in ihrem Nest hätten schwer verletzt werden können.

Nest wird nun mit Kamera überwacht

Dies ist laut Rathaus zum Glück nicht der Fall, sie blieben unverletzt, aber einige Eier sind bei dieser Aktion beschädigt worden. „Es ist zwar sehr traurig, aber wir fühlen uns zum Schutz der brütenden Schwäne und deren Nest jetzt gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen“, kündigte Henne am Mittwoch deshalb gegenüber der SZ an.

Das Team des Baubetriebshofes werde am Schwanennest eine Überwachungskamera anbringen und mit einem Schild entsprechend „deutlich auf diese Überwachung hinweisen“.

Polizei überwacht das Nest

Nach Angaben des Oberbürgermeisters informierte das städtische Amt für öffentliche Ordnung zudem die Polizei über beide Taten, damit diese ihre Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufnehmen könne.

„Laut Veterinäramt liegt zudem ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vor. Sollten der oder die Tatverdächtigen ermittelt werden können, wird auch dieses zur Anzeige gebracht“, teilt die Rathaus-Pressestellte dazu mit. Die Stadt kündigte weiterhin an, dass das Schwanennest auf Höhe des Hauses am Stadtsee „künftig vermehrt von der Polizei überwacht wird“.