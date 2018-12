Waldseer Schützen verpassen Aufstieg knapp

Nachdem vor dem letzten Wettkampftag der Bezirksliga Luftgewehr die ersten drei Mannschaften, die VSG Bad Waldsee, der SV Beuren und der SV Fenken punktgleich an der Spitze standen, war die Spannung groß.

Die VSG musste in ihrem ersten Wettkampf gegen die SGi Munderkingen an den Start. Hier konnte sich Tom Bohner auf Position eins gegen seinen Konkurrenten Christoph Morgenstern mit 382 zu 375 Ringen durchsetzen. Auf Position zwei setzte sich Nicola Harr noch souveräner gegen Christoph Maier mit 386 zu 369 durch. Auf Position vier musste sich Saskia Harr um einen Ring geschlagen geben (376:377). Auf Position fünf kamen Hermann Gütler und Sven Kuhnert mit jeweils 374 Ringen vom Stand und mussten ins Stechen, das Kuhnert mit 10:9 für sich entschied. Munderkingen schaffte den Ausgleich zum 2:2 und die Begegnung auf Position drei musste die Entscheidung bringen. Hier kamen Katharina Fesseler und Dominik Witt mit je 378 Ringen. Im Stechen setzte sich Fesseler mit 9:8 durch und machte den Sieg für die VSG perfekt. Zeitgleich gewann der SV Beuren seinen Wettkampf. Der SV Fenken musste sich dagegen der ZSG Langenau geschlagen geben.

Im zweiten Durchgang erholte sich der SV Fenken und ließ der Mannschaft der VSG keine Chance. Trotz guter Ergebnisse musste sich Bad Waldsee mit 1:4 geschlagen geben. Nachdem Tom Bohner gegen Martin Gyger noch knapp mit einem Ring Abstand (383:384)seinen Punkt abgeben musste, waren die weiteren Ergebnisse relativ eindeutig. Nicola Harr gegen Dominik Boschenrieder 373:386; Katharina Fesseler gegen Michael Klein 374:384; Saskia Harr gegen Jochen Hofmann 380:388. Nur auf Position fünf wurde es nochmals spannend, als Jessica Bohner und Christian Friedrich je mit 368 Ringen vom Stand kamen. Hier gewann Jessica Bohner das Stechen mit 9:8 und holte den Ehrenpunkt für die VSG.

Platz drei in der Endtabelle

Da die ZSG Langenau auch den zweiten Wettkampf für sich entscheiden konnte, eroberte sie mit 12:2 Punkten die Tabellenspitze und steigt in die Bezirksoberliga auf. Auf Platz zwei folgt der SV Beuren mit 10:4 Punkten (24:11 Einzelpunkte) und steigt auch auf. Ebenfalls mit 10:4 Punkten, aber der schlechteren Einzelpunktebilanz (22:13) folgen der SV Fenken und die VSG Bad Waldsee auf Platz drei und streben somit in der nächsten Saison den Aufstieg an.