Waldseer Ruderer nehmen an Regatta in Turin teil

Zwei Ruderer vom Ruderverein Waldsee sind kürzlich nach Turin gereist, um an dem großen Ruderevent Silverskiff teilzunehmen. Dort müssen die Ruderinnen und Ruderer aller Alters- und Gewichtsklassen ihre Ausdauer auf einer Strecke von elf Kilometern unter Beweis stellen. Es gingen dabei Ruderer aus ganz Europa, sowie ehemalige und aktuelle Olympialegenden wie beispielsweise Martin Sinkovic an den Start. Die Teilnehmer starteten im 15-Sekunden-Takt. Amatus Fischer ging mit der Startnummer 306 als Erster der beiden Waldseer ins Rennen. Mit seiner Zeit von 48,21 Minuten reichte es für Amatus leider nicht unter die Top-20-Platzierung. Doch es war für ihn ein großes Erlebnis und er konnte viele Erfahrungen über die Langstrecke sammeln. Sebastian Weiße schaffte es in seiner Altersklasse mit einer Topleistung auf den 14. Platz. Beide Ruderer waren mit der Gesamtleistung sehr zufrieden, da sie bisher noch nie bei einer so langen Strecke von elf Kilometern bei einem derartigen Event teilgenommen haben.