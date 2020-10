Waldseer Ruderer liefern sich packende Kämpfe

Der Ruderverein Waldsee ist am Wochenende gleich an zwei Wettbewerben an den Start gegangen. Zum einen nahm der Club an den deutschen Sprintmeisterschaften in Werder an der Havel teil, zum anderen folgte der Verein gerne der Einladung aus Tübingen, um bei der Herbstregatta in einem kleinen, familiären Rahmen einige Rennen zum Abschluss zu fahren.

Zu dieser Herbstregatta in Tübingen reiste der Ruderverein Waldsee mit einem elfköpfigen Team. Einen Sieg bei dieser eintägigen Einladunsgregatta erkämpfte der Mixed-Doppelvierer mit Nadine Leuter, Cathrin Reimer, Sebastian Weiße und Phillip Bauer. Nach einem starken Start ließen sie den Gegnern keine Chance zum Überholen und sicherten sich den verdienten Erfolg. Ganz knapp vor den Ruderfreunden aus Tübingen landete der RV Waldsee dann zudem noch im Männer-Achter. Die Waldseer überzeugten dabei mit ihrer Sprinterfahrung und obwohl der Tübinger Achter bei Streckenhälfte noch mal an das Waldseer Boot heranfuhr, sicherte sich der RVW einen souveränen Sieg mit einer knappen, halben Bootslänge Vorsprung. Im Gewinnerboot der Waldseer saßen Johannes Wiest, Niklas Wiest, Benjamin Kerth (Tübinger Ruderverein), Stefan Leißle, Fabian Wiest, Sebastian Weiße, Phillip Bauer, Oskar Wild und Steuerfrau Nadine Leuter.

Im Mixed-Achter zog das Boot vom Ruderverein Waldsee dagegen den Kürzeren. Entscheidend war, dass die Tübinger Ruderer im Endspurt spritziger waren. Noch enger ging es beim Mixed-Doppelzweier zu. Nadine Leuter und Sebastian Weiße lieferten sich einen packenden Kampf gegen die Kontrahenten aus Tübingen. Gleichauf kamen beide Boote ins Ziel und das Zielfoto musste die Entscheidung liefern, die zugunsten der Tübinger ausfiel: eine Sache von nur wenigen Zentimetern. Auch der Frauen-Doppelvierer des RVW – Nadine Leuter, Isabel Walser, Ulrike Hagg und Cathrin Reimer – musste sich knapp den Gegnerinnen vom gastgebenden Tübinger Ruderverein geschlagen geben. Im Frauen-Einer erreichte Isabel Walser, die eigentlich noch B-Juniorin ist, einen starken zweiten Platz, knapp vor Vereinskollegin Ulrike Hagg auf Platz drei. Im Frauen-Doppelzweier ruderten Reimer und Leuter auf den zweiten Rang. Im Einer landete RVW-Ruderin Reimer auf dem dritten Platz.

Zwei Ruderinnen des RVW waren außerdem in Brandenburg unterwegs. Am Wochenende nahmen die beiden Waldseerinnen Tabea Wieland und Sina Scheffold mit Trainer Michael Wiest in Werder an der Havel an der deutschen Sprintmeisterschaft teil. Für sie lief der Wettbewerb aber nicht so, wie sie es sich gewünscht hatten. Das RVW-Duo verpasste nämlich den Einzug in das A-Finale, nachdem sie sich den teils körperlich deutlich überlegenen Gegnerinnen geschlagen geben mussten und als sechstes Boot die Ziellinie überquerten. „Die Enttäuschung nach einem starken Rennen war bei ihnen groß“, berichtet der Verein. Sie ließen die Köpfe aber nicht hängen. Gegen Gegnerinnen aus Minden, Essen, Berlin und Krefeld eroberten sich die Waldseer Ruderinnen im B-Finale den achten Platz bei der deutschen Sprintmeisterschaft. „Ein schönes Ergebnis zu Ende dieser ganz besonderen Saison“, bilanziert der RVW und wünscht sich bald mehr Wettkämpfe. „Leider ist die Saison aus Sicht der Waldseer Ruderinnen und Ruderer nach nur zwei Regatten schon wieder vorbei. Es bleibt zu hoffen, dass im nächsten Jahr wieder deutlich mehr Regatten stattfinden können.“